La evolución favorable de Pablo Grillo: "Está más proactivo, más despierto, más rápido"

Su padre, Fabián Grillo, destacó que volverá a la rehabilitación al Hospital Rocca. "Tardaba en contestar, pero ahora está muy directo, habla así como estamos hablando nosotros ahora, es muy rápido", describió, con alegría.

El fotoperiodista Pablo Grillo se recupera del ataque del gendarme mientras cubría la marcha de jubilados.

El fotoperiodista Pablo Grillo se recupera del ataque del gendarme mientras cubría la marcha de jubilados.

Pablo Grillo, el fotógrafo brutalmente atacado por un gendarme durante un acto de represión a una marcha por los jubilados en la zona del Congreso de la Nación el 12 de marzo, evoluciona favorablemente luego de una nueva operación. La semana próxima, en ocasión de su cumpleaños, se hará un festival para "celebrar la vida y la militancia" y que el recuerdo de lo ocurrido no se diluya.

"La verdad que la evolución es muy buena, está mucho mejor. En estos días ya nos dijeron que muy posiblemente esta semana lo manden ya de nuevo a rehabilitación, pero vuelve al [Hospital de Rehabilitación Manuel] Rocca mucho mejor que lo que vino. Está más proactivo, más despierto, más rápido", contó este domingo su papá, Fabián, en diálogo con Radio del Plata.

"Ahí hacen trabajo kinesiológico, toda la parte motora, estabilidad y todo lo que hace en su cuerpo, fonoaudiólogo, psiquiatra, psicólogo, es multidisciplinario", explicó.

"Cuando llegó estaba muy flojito, muy caído, tenían un delay, tardaba en contestar, pero ahora está muy directo, habla así como estamos hablando nosotros ahora, es muy rápido", celebró Fabián.

"¡Pablo Cumple!", un festival por Pablo Grillo

"El domingo que viene, el 30, es el día del cumpleaños de Pablo. Se va a hacer un festival en la estación Darío y Maxi a las 14", adelantó Fabián, sobre el festival "¡Pablo Cumple!" que se realizará el próximo domingo.

Revelaron imágenes inéditas de Pablo Grillo, fotoperiodista herido por la represión policial

Con motivo de celebrar su 500 ediciones, el equipo del diario Tiempo Argentino publicó un archivo fotográfico y descubrió una foto del fotoperiodista Pablo Grillo, gravemente herido por la represión de la Gendarmería en una marcha frente al Congreso.

La imagen del periodista fue capturada por el fotógrafo Edgardo Gómez en julio de 2018, durante una marcha en defensa de la agencia de noticias estatal Télam. La secuencia fue publicada este viernes en Facebook por Cora Gamarnik, familiar de Grillo y doctora en Ciencias Sociales, y fotoperiodista de Revista Anfibia.

A raíz de este hallazgo, su colega Marcos Sierras, quien también había cubierto aquella misma jornada, decidió revisar su propio archivo y encontró una serie de imágenes de Grillo que no habían visto la luz.

En una de las tomas se ve al reportero gráfico con su inconfundible gorro y campera de Independiente, agachado en medio del cordón policial, colocando su cámara en el piso, buscando desesperadamente "el ángulo justo" para definir la noticia. Esta posición es casi la misma del momento en que impactó en su cabeza el disparo del gendarme Héctor Guerrero.

Embed - Cora Gamarnik - Con motivo de las 500 ediciones de Diario...

