Habló Maxi El Brother y apuntó contra L-Gante: "Jamás me quedé con plata"

El exmanager del cantante de cumbia 420 rompió el silencio a dos meses de la separación profesional y brindó su versión de los hechos.

El exrepresentante negó haberse quedado con dinero del artista.

El escándalo entre el manager Maxi El Brother y el artista L-Gante, que explotó a mediados de octubre por un conflicto económico y desembocó en la ruptura profesional entre ambos, recrudeció en las últimas horas con las palabras del exrepresentante del cantante de cumbia 420, que habló por primera vez en medio de la disputa legal: "Jamás me quedé con plata", aseguró.

Se filtró la suma que el abogado penalista habría retirado de un casino.
En una entrevista con el programa Intrusos, en América, el promotor habló públicamente y lanzó duras acusaciones contra el abogado Nicolás Payarola, a quien señaló como una figura clave detrás del conflicto. “Elián y yo no hablamos desde hace ya casi dos meses. Sí intercambiamos unos mensajes la última vez, cuando yo mandé un mensaje a un programa de televisión, creo que era el de Moria. Quedamos en reunirnos, yo estoy esperando eso, porque hasta ahora no hay nada", sostuvo.

L-GANTE
L-Gante rompió con Maxi El Brother en octubre pasado.

Además, añadió: "Solamente hubo una carta documento pidiendo una rendición de cuentas y yo se la contesté. Después vino todo el lío con Payarola, que yo sabía que todo esto lo estaba armando Nicolás para quedarse con el contrato de Elián y poder hacer todo lo que salió a la luz ahora”.

Cuándo le consultaron por los fondos desaparecidos, el profesional aseguró: “No, no, yo no me quedé con ningún dinero. Todo el dinero se rindió, siempre se rendía después de cada gira, de cada show o cuando se cobraba algún sponsor, siempre se rindió ese dinero”.

En cuanto a los rumores de que manejaba la plata del artista de la cumbia 420 y que nunca tenía dinero, Maxi aclaró: “No, no era así. Era como más o menos lo que nosotros manejábamos, era entre nosotros, quizá debe ser que él quería que se vea eso para que no le pidan plata o algo por el estilo. Un pibe que ha andado con todo por todos lados, casi con un kilo de oro en el cuello, en jet privado todo el verano, no creo que no tenga plata”.

