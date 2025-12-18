IR A
Murió Alicia Cuniberti, la voz emblemática de Radio Nacional

La histórica locutora y ganadora del premio Martín Fierro falleció este miércoles a los 65 años tras una trayectoria de casi cinco décadas en el aire argentino.

Clarín

Radio Nacional confirmó de manera oficial el fallecimiento de Alicia Cuniberti, locutora referente de la emisora estatal y símbolo de la radiofonía nacional, a través de un comunicado en sus redes sociales. La noticia generó tristeza en el ambiente periodístico, donde se la reconoce por su calidez y profesionalismo frente al micrófono. "La Cuni", como la llamaban sus allegados, dejó huella tras sus inicios en 1983 junto al mítico Cacho Fontana.

Sus colegas y amigos manifestaron su pesar. Gustavo Sylvestre y Claudio Orellano destacaron su calidad humana, mientras que Valeria Wiese la definió como una "locutora con mayúsculas" y una mujer amorosa. La radio pública despidió a su figura con un homenaje que incluyó audios de su distintivo tono de voz que acompañó a los oyentes durante años.

Alicia Cuniberti y una historia de amor con la radio

La trayectoria de Cuniberti incluyó hitos fundamentales para la comunicación en Argentina. Alicia participó en la inauguración de FM Folklórica 98.7 en el año 2000 y trabajó junto a Héctor Larrea y Fernando Bravo. Su labor en Radio Del Plata le permitió obtener su primer premio Martín Fierro, un reconocimiento que comenzó a consolidar su carrera.

Uno de sus aportes más significativos fue su rol como voz institucional en el ciclo de radioteatro Las Dos Carátulas. Este programa emblemático de la emisora estatal se sostuvo en gran parte gracias a su capacidad para conectar con el público. La locutora siempre recordó que su vocación nació en la escuela primaria, cuando una maestra la eligió para presentar un acto escolar.

La partida de esta referente del aire resuena en la radiofonía argentina. Su legado permanece en el aire a través de los recuerdos que dejó en quienes compartieron estudio con ella. Desde Radio Nacional enviaron fuerzas a sus familiares, mensaje al que se sumaron los oyentes, en este difícil momento.

