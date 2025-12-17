Una por una, las series de Netflix más vistas en Argentina en 2025

Netflix publicó la lista de las series más vistas en Argentina, incluidas nacionales y extranjeras, que supieron cautivar la mirada de la mayoría de los suscriptores del país. En el balance de la plataforma de streaming aparecen las producciones más publicitadas y debatidas en redes sociales durante 2025.
Las series argentinas de Netflix más vistas en el país
1. El Eternauta
Sinopsis: "Después de una nevada mortal que acaba con gran parte de la población, Juan Salvo y un grupo de sobrevivientes en Buenos Aires deben resistir a una amenaza de otro planeta". Está basada en la historieta homónima del detenido-desaparecido Héctor Germán Oesterheld.
Elenco: Ricardo Darín, Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari, Marcelo Subiotto, Claudio Martínez Bel, Orianna Cárdenas y Mora Fisz.
Embed - El Eternauta | Tráiler oficial | Netflix
2. En el barro
Sinopsis: "Cinco mujeres reclusas crean un lazo único tras un accidente mortal, pero la corrupción y las luchas de poder en una cárcel despiadada amenazan con destruirlas". Está ubicada en el mundo ficcional de El Marginal (2016-2019).
Elenco: Ana Garibaldi, Valentina Zenere, Ana Rujas, Rita Cortese, Lorena Vega, Carolina Ramírez, Gerardo Romano, Cecilia Rossetto, Juana Molina y Erika de Sautu Riestra. Cuenta con la participación especial de María Becerra.
Capítulos: 8
Embed - En el barro | Tráiler oficial | Netflix
3. Envidiosa (temporadas 2 y 3)
Sinopsis: "Tras una ruptura devastadora a sus casi cuarenta años, Vicky va en busca de un nuevo amor. Pero no sabe que ahora comienza un viaje profundo —y divertido— de autodescubrimiento...".
Elenco: Griselda Siciliani, Esteban Lamothe, Benjamín Vicuña, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Bárbara Lombardo, Marina Bellati, Martín Garabal, Lorena Vega y Susana Pampín. La temporada 3 cuenta con la participación especial de Nicki Nicole.
Capítulos: 11 en la temporada 2 y 10 en la temporada 3.
Embed - Envidiosa: Temporada 3 | Tráiler oficial | Netflix
4. División Palermo (temporada 2)
Sinopsis: "Una guardia urbana inclusiva, creada para mejorar la imagen de las fuerzas de seguridad, pone en riesgo su vida al enfrentarse sin quererlo con unos extraños criminales".
Elenco: Santiago Korovsky, Daniel Hendler, Pilar Gamboa, Marcelo Subiotto, Carlos Belloso, Martín Garabal, Agustín Rittano, Sergio Prina, Charo López y Fabián Arenillas.
Capítulos: 6
Embed - División Palermo: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix
5. Atrapados
Sinopsis: "Ema Garay, una reportera famosa por atrapar criminales, enfrenta un dilema cuando el sospechoso de la desaparición de una adolescente resulta ser alguien cercano a ella".
Elenco: Soledad Villamil, Alberto Ammann, Juan Minujín, Matías Recalt, Carmela Rivero, Fernán Mirás, Mike Amigorena, Maite Aguilar, Victoria Almeida y Patricio Aramburu.
Capítulos: 6
Embed - Atrapados | Tráiler oficial | Netflix
Las series extranjeras de Netflix más vistas en Argentina
1. Adolescencia
Sinopsis: "Cuando un chico de 13 años es acusado de asesinar a una compañera de clase, su familia, su terapeuta y el detective a cargo se preguntan qué pasó en realidad".
Capítulos: 4
Embed - Adolescencia (SUBTITULADO) | Tráiler oficial | Netflix
2. El juego del calamar (temporada 3)
Sinopsis: "Cientos de jugadores cortos de dinero aceptan una extraña invitación a competir en juegos infantiles. Adentro les espera un premio irresistible... con un riesgo mortal".
Capítulos: 6
Embed - El juego del calamar: Temporada 3 | Tráiler oficial | Netflix
3. Merlina (temporada 2)
Sinopsis: "Inteligente, sarcástica y un poco muerta por dentro, Merlina Addams investiga misterios macabros mientras hace nuevos amigos (y enemigos) en la Academia Nunca Más".
Capítulos: 8
Embed - Merlina: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix
4. Stranger things (temporada 5, volumen 1)
Sinopsis: "Después de la extraña desaparición de un niño, un pueblo se encuentra ante un misterio que revela experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales y a una niña muy especial". El 25 de diciembre se estrenará el volumen 2 de la temporada 5 y el 31 de diciembre el volumen 3 con los últimos capítulos de la serie.
Capítulos: 8
Embed - Stranger Things 5 | Tráiler oficial | Netflix