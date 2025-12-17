IR A
Una por una, las series de Netflix más vistas en Argentina en 2025

La plataforma de streaming compartió la lista de las producciones más elegidas en el país este año, tanto de producción nacional como extranjeras.

Envidiosa

Envidiosa, una de las series más vistas en Netflix Argentina.

Netflix publicó la lista de las series más vistas en Argentina, incluidas nacionales y extranjeras, que supieron cautivar la mirada de la mayoría de los suscriptores del país. En el balance de la plataforma de streaming aparecen las producciones más publicitadas y debatidas en redes sociales durante 2025.

Se trata de Ciudad de sombras, el último proyecto de Verónica Echegui que es una adaptación de la novela El verdugo de Gaudí, escrita por Aro Sáinz de la Maza.
De qué se trata Ciudad de sombras, la serie española con crímenes misteriosos que arrasa en Netflix

Las series argentinas de Netflix más vistas en el país

1. El Eternauta

Sinopsis: "Después de una nevada mortal que acaba con gran parte de la población, Juan Salvo y un grupo de sobrevivientes en Buenos Aires deben resistir a una amenaza de otro planeta". Está basada en la historieta homónima del detenido-desaparecido Héctor Germán Oesterheld.

Elenco: Ricardo Darín, Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari, Marcelo Subiotto, Claudio Martínez Bel, Orianna Cárdenas y Mora Fisz.

Capítulos: 6

Embed - El Eternauta | Tráiler oficial | Netflix

2. En el barro

Sinopsis: "Cinco mujeres reclusas crean un lazo único tras un accidente mortal, pero la corrupción y las luchas de poder en una cárcel despiadada amenazan con destruirlas". Está ubicada en el mundo ficcional de El Marginal (2016-2019).

Elenco: Ana Garibaldi, Valentina Zenere, Ana Rujas, Rita Cortese, Lorena Vega, Carolina Ramírez, Gerardo Romano, Cecilia Rossetto, Juana Molina y Erika de Sautu Riestra. Cuenta con la participación especial de María Becerra.

Capítulos: 8

Embed - En el barro | Tráiler oficial | Netflix

3. Envidiosa (temporadas 2 y 3)

Sinopsis: "Tras una ruptura devastadora a sus casi cuarenta años, Vicky va en busca de un nuevo amor. Pero no sabe que ahora comienza un viaje profundo —y divertido— de autodescubrimiento...".

Elenco: Griselda Siciliani, Esteban Lamothe, Benjamín Vicuña, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Bárbara Lombardo, Marina Bellati, Martín Garabal, Lorena Vega y Susana Pampín. La temporada 3 cuenta con la participación especial de Nicki Nicole.

Capítulos: 11 en la temporada 2 y 10 en la temporada 3.

Embed - Envidiosa: Temporada 3 | Tráiler oficial | Netflix

4. División Palermo (temporada 2)

Sinopsis: "Una guardia urbana inclusiva, creada para mejorar la imagen de las fuerzas de seguridad, pone en riesgo su vida al enfrentarse sin quererlo con unos extraños criminales".

Elenco: Santiago Korovsky, Daniel Hendler, Pilar Gamboa, Marcelo Subiotto, Carlos Belloso, Martín Garabal, Agustín Rittano, Sergio Prina, Charo López y Fabián Arenillas.

Capítulos: 6

Embed - División Palermo: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix

5. Atrapados

Sinopsis: "Ema Garay, una reportera famosa por atrapar criminales, enfrenta un dilema cuando el sospechoso de la desaparición de una adolescente resulta ser alguien cercano a ella".

Elenco: Soledad Villamil, Alberto Ammann, Juan Minujín, Matías Recalt, Carmela Rivero, Fernán Mirás, Mike Amigorena, Maite Aguilar, Victoria Almeida y Patricio Aramburu.

Capítulos: 6

Embed - Atrapados | Tráiler oficial | Netflix

Las series extranjeras de Netflix más vistas en Argentina

1. Adolescencia

Sinopsis: "Cuando un chico de 13 años es acusado de asesinar a una compañera de clase, su familia, su terapeuta y el detective a cargo se preguntan qué pasó en realidad".

Capítulos: 4

Embed - Adolescencia (SUBTITULADO) | Tráiler oficial | Netflix

2. El juego del calamar (temporada 3)

Sinopsis: "Cientos de jugadores cortos de dinero aceptan una extraña invitación a competir en juegos infantiles. Adentro les espera un premio irresistible... con un riesgo mortal".

Capítulos: 6

Embed - El juego del calamar: Temporada 3 | Tráiler oficial | Netflix

3. Merlina (temporada 2)

Sinopsis: "Inteligente, sarcástica y un poco muerta por dentro, Merlina Addams investiga misterios macabros mientras hace nuevos amigos (y enemigos) en la Academia Nunca Más".

Capítulos: 8

Embed - Merlina: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix

4. Stranger things (temporada 5, volumen 1)

Sinopsis: "Después de la extraña desaparición de un niño, un pueblo se encuentra ante un misterio que revela experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales y a una niña muy especial". El 25 de diciembre se estrenará el volumen 2 de la temporada 5 y el 31 de diciembre el volumen 3 con los últimos capítulos de la serie.

Capítulos: 8

Embed - Stranger Things 5 | Tráiler oficial | Netflix

