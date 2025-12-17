Mar del Plata: imputaron a los tres dueños y dos cuidadoras del geriátrico que se incendió Así lo resolvió el fiscal Fernando Moure. Por el hecho se registraron al menos tres mujeres muertas, mientras que otras personas fueron trasladadas a un hospital por inhalación de humo. Por + Seguir en







El hecho se produjo en un geriátrico de Mar del Plata.

El fiscal Fernando Moure imputó a los tres dueños y dos cuidadoras del geriátrico que se incendió este miércoles en Mar del Plata, hecho por el cual se registraron al menos tres mujeres muertas y varias personas trasladadas a un hospital por inhalación de humo.

Las autoridades marplatenses advirtieron que el geriátrico en el que se produjo el hecho, llamado Sagrada Familia, registraba varias anomalías, como falta de habilitación provincial, la escasez de personal para atender las necesidades de las personas alojadas allí y la ausencia de detectores de humo.

En tal sentido, los propietarios del establecimiento no habían completado el trámite de la habilitación y para atender a las 38 personas alojadas necesitaban entre seis y ocho cuidadoras. Sin embargo, solo había dos.

El fuego comenzó a propagarse cerca de la 1 en el primer piso del establecimiento, ubicado sobre la calle Jujuy, entre 11 de Septiembre y Balcarce. Según informaron medios locales, tres de las mujeres fallecieron en el lugar, mientras que otras personas se intoxicaron por la inhalación de humo cuando intentaban ayudar a los 38 residentes.

De acuerdo a los primeros informes, el incendio se produjo en la habitación 12 del primer piso del geriátrico Sagrada Familia, donde estaban cuatro mujeres. Cuando personal de bomberos llegaron encontraron muertas a tres de ellas, mientras que una cuarta fue trasladad al hospital.