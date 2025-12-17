17 de diciembre de 2025 Inicio
Mar del Plata: imputaron a los tres dueños y dos cuidadoras del geriátrico que se incendió

Así lo resolvió el fiscal Fernando Moure. Por el hecho se registraron al menos tres mujeres muertas, mientras que otras personas fueron trasladadas a un hospital por inhalación de humo.

El fiscal Fernando Moure imputó a los tres dueños y dos cuidadoras del geriátrico que se incendió este miércoles en Mar del Plata, hecho por el cual se registraron al menos tres mujeres muertas y varias personas trasladadas a un hospital por inhalación de humo.

Se incendió un geriátrico en Mar del Plata: hay al menos tres mujeres muertas y varios internados por intoxicación

Las autoridades marplatenses advirtieron que el geriátrico en el que se produjo el hecho, llamado Sagrada Familia, registraba varias anomalías, como falta de habilitación provincial, la escasez de personal para atender las necesidades de las personas alojadas allí y la ausencia de detectores de humo.

En tal sentido, los propietarios del establecimiento no habían completado el trámite de la habilitación y para atender a las 38 personas alojadas necesitaban entre seis y ocho cuidadoras. Sin embargo, solo había dos.

El fuego comenzó a propagarse cerca de la 1 en el primer piso del establecimiento, ubicado sobre la calle Jujuy, entre 11 de Septiembre y Balcarce. Según informaron medios locales, tres de las mujeres fallecieron en el lugar, mientras que otras personas se intoxicaron por la inhalación de humo cuando intentaban ayudar a los 38 residentes.

De acuerdo a los primeros informes, el incendio se produjo en la habitación 12 del primer piso del geriátrico Sagrada Familia, donde estaban cuatro mujeres. Cuando personal de bomberos llegaron encontraron muertas a tres de ellas, mientras que una cuarta fue trasladad al hospital.

“En total son tres víctimas fatales, porque hubo una cuarta mujer que fue trasladada en muy grave estado al Hospital Interzonal de Mar del Plata. Se había dicho en un primer momento que había fallecido en el camino, ahora nos dicen que está internada y que llegó con vida, pero que está muy grave, con asistencia respiratoria”, indicó la corresponsal de C5N en la ciudad balnearia, Jimena Paternoster.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Teresa Caporaleti y Beatriz Méndez, ambas de 95 años, y María Vásquez, de 80. Por su parte, en el lugar trabajaron dos dotaciones de bomberos y unos 12 policías fueron internados en el hospital, algunos de ellos fuera de peligro y otros quedaron en observación.

