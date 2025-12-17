Mica Viciconte cruzó a Nicole Neumann por la fiesta de 15 de Allegra Cubero: "Se entierra en su propio pozo" La panelista de Ariel en su salsa lanzó duras críticas hacia la modelo, luego de ser cuestionada por su presencia en la celebración de la adolescente. La interna familiar que suma nuevos capítulos legales y mediáticos. + Seguir en







Nicole Neumann y Mica Viciconte ante otro conflicto por la fiesta de 15 de Allegra Cubero. A24

Mica Viciconte decidió no callarse más y lanzó declaraciones que sacudieron el mundo del espectáculo. En una entrevista frontal, la guardavidas se refirió a la constante tensión que mantiene con Nicole Neumann y fue categórica al evaluar el comportamiento de la modelo: "Yo no tengo la culpa de las cosas que pasan, cada uno se entierra en su propio pozo", disparó, y dejó en claro que considera que Neumann es la única responsable de su imagen pública actual.

El eje de la reacción de Viciconte radica en las críticas que recibió por su protagonismo en los eventos familiares de las hijas de Fabián Cubero. "Yo hago mi vida, no busco molestar a nadie. Si lo que hago genera malestar, el problema es del otro", afirmó la panelista de Ariel en su salsa. Con estas palabras, Mica buscó desmarcarse de las acusaciones de provocación que suelen rodear sus publicaciones en redes sociales junto a las menores.

Durante la charla, la mediática analizó la postura de "víctima" que, según ella, adopta Neumann ante los medios. Viciconte sugirió que existe una gran diferencia entre lo que se dice frente a las cámaras y lo que sucede en la realidad de la dinámica familiar. “A mí no me llegaron las disculpas. Se arrepiente de haber expuesto esto, pero sigue contando cosas. Yo tuve muchos mensajes de parte de ella, pero no voy a exponer nada en contra de la mamá de las nenas”, sentenció con dureza.

El estrecho vínculo entre Mica Viciconte y las hijas de Fabián Cubero Viciconte defendió el derecho de ella y de Luca Cubero a compartir momentos con Indiana, Allegra y Sienna: "Repercutió todo esto en la familia porque mi hijo no tuvo sus vacaciones con sus hermanas, pero ya estoy más allá del bien y del mal", esta frase reafirmó su postura de no ceder ante las supuestas presiones legales o mediáticas de la madre de las adolescentes.