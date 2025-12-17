Damián Betular, Maru Botana o Donato: cuál es el pan dulce famoso más caro

El característico pan dulce para la mesa dulce de Noche Buena y la mañana de Navidad parece tener un sabor especial cuando fue amasado por manos famosas o, al menos, ideado por mentes famosas. Entre las ofertas premium se encuentran las de los reconocidos chefs Damián Betular, Maru Botana y Donato de Santis.
El pan dulce de Betular, el más caro
El conductor de Olga y jurado de MasterChef ofrece una única opción de 750 gramos con cacao y avellana como sabores principales, que se puede comprar en su pastelería de Villa Devoto (Mercedes 3900) o en su tienda online.
Su pan dulce se destaca por masa de cacao, avellanas tostadas, naranjas confitadas y chocolate semiamargo, rematado con un craquelin de cacao y avellanas.
Pan dulce, un infaltable para estas fiestas. Avellanas tostadas, naranjas confitadas, chocolate semi amargo y un craquelin de cacao y avellanas. Conseguilo en nuestra pâtisserie u online: www.betular.com
El pan dulce de Maru Botana, la opción intermedia
La reconocida pastelera ofrece dos opciones para la mesa dulce de los argentinos: chips de chocolates o frutos secos. Ambas se pueden conseguir en sus locales porteños (El Salvador 5900, 11 de septiembre 982, Echeverría 3240 o Suipacha 1371) o por su tienda online.
Se puede elegir entre una masa de chocolate y chips cubierto con glaseado o una masa cargada de frutos secos y rematada con glasé, garrapiñadas y más frutos secos glaseados. Ambas en presentaciones de un kilo.
Precio: $45.000
Hay pan dulce y están los nuestros Este es de chips de chocolate pero también tenés con frutos secos (se viene la receta Dos versiones para elegir tu favorito ¿Cuál elegís?
El pan dulce de Donato de Santis, el más accesible
El chef de cocina italiana y juez de MasterChef ofrece un clásico Panettone en restaurantes de pastas en Cañitas, Recoleta, Palermo, Devoto y Caballito en la Ciudad de Buenos Aires, y apuesta a los frutos secos como ingredientes principales.
El pan dulce de Donato pesa 750 gramos y concentra almendras, nueces, pasas de uva y cascaritas de naranja, con una cobertura de almendras.
Precio: $29.990
Ragazzi, finalmente llegó ese ansiado aroma a fin de año y podemos sentirlo en nuestra cocina El clásico de las fiestas ya está acá: Conseguí el panettone en sucursales por $29.990. Vi aspettiamo! — Soldado de la Independencia 851 · Cañitas — Centro Comercial Nordelta · Nordelta — Pacheco de Melo 1865 · Recoleta — Armenia 1610 · Palermo — Bahía Blanca 4073 · Devoto — Av. Pedro Goyena 1054 · Caballito
