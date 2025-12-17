Damián Betular, Maru Botana o Donato: cuál es el pan dulce famoso más caro

Por 750 gramos o un kilo, varían en un rango de entre $56.000 y $29.990. ¿Quién lo vende más caro y quién más barato? ¿Cuántas opciones ofrecen?

El pan dulce es uno de los clásicos de la mesa navideña.

El característico pan dulce para la mesa dulce de Noche Buena y la mañana de Navidad parece tener un sabor especial cuando fue amasado por manos famosas o, al menos, ideado por mentes famosas. Entre las ofertas premium se encuentran las de los reconocidos chefs Damián Betular , Maru Botana y Donato de Santis .

El conductor de Olga y jurado de MasterChef ofrece una única opción de 750 gramos con cacao y avellana como sabores principales , que se puede comprar en su pastelería de Villa Devoto (Mercedes 3900) o en su tienda online.

Su pan dulce se destaca por masa de cacao, avellanas tostadas, naranjas confitadas y chocolate semiamargo, rematado con un craquelin de cacao y avellanas.

La reconocida pastelera ofrece dos opciones para la mesa dulce de los argentinos: chips de chocolates o frutos secos. Ambas se pueden conseguir en sus locales porteños (El Salvador 5900, 11 de septiembre 982, Echeverría 3240 o Suipacha 1371) o por su tienda online.

Se puede elegir entre una masa de chocolate y chips cubierto con glaseado o una masa cargada de frutos secos y rematada con glasé, garrapiñadas y más frutos secos glaseados. Ambas en presentaciones de un kilo.

Precio: $45.000

El pan dulce de Donato de Santis, el más accesible

El chef de cocina italiana y juez de MasterChef ofrece un clásico Panettone en restaurantes de pastas en Cañitas, Recoleta, Palermo, Devoto y Caballito en la Ciudad de Buenos Aires, y apuesta a los frutos secos como ingredientes principales.

El pan dulce de Donato pesa 750 gramos y concentra almendras, nueces, pasas de uva y cascaritas de naranja, con una cobertura de almendras.

Precio: $29.990