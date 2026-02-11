La emocionante historia de Gino: el diagnóstico reveló que no iba a poder leer nunca, pero superó todas las expectativas Mostró interés por comprender su entorno y el uso de apoyos visuales y cuentos simples se volvió una herramienta cotidiana. Por + Seguir en







Un diagnóstico temprano anticipó severas limitaciones, pero el acompañamiento familiar y escolar cambió el rumbo.

La lectura apareció de manera gradual a partir de materiales visuales y un interés genuino por las historietas.

El trabajo conjunto entre profesionales, docentes y entorno cercano fue clave en su evolución.

Un reconocimiento nacional reflejó un proceso de crecimiento sostenido y un vínculo renovado con los libros. Gino Santilli fue diagnosticado con hidrocefalia al nacer, por lo que enfrentó desde sus primeros días expectativas muy bajas sobre su desarrollo, especialmente en áreas como el lenguaje y la lectoescritura.

Durante años, su familia transitó consultas, terapias y adaptaciones constantes, con la convicción de que cada avance, por pequeño que pareciera, era un paso importante. En ese camino, el foco estuvo puesto en acompañar sus tiempos y estimular la curiosidad sin imponer límites cerrados.

A lo largo de ese camino, fue transitándolo marcado por la perseverancia y el trabajo en red, por lo que le permitió que no solo se escolarizara, sino que también encontrara en la lectura un espacio propio, transformando una dificultad inicial en una de sus mayores fortalezas.

Gino santilli Celeste Dominguez Cuál es la historia del niño que superó un diagnóstico inesperado Desde muy chico, Gino Santilli mostró interés por comprender su entorno, aunque las letras representaban un desafío persistente. En su casa, el uso de apoyos visuales y cuentos simples se volvió una herramienta cotidiana, primero como acompañamiento y luego como puente hacia la lectura. Aun así, los avances fueron lentos y necesitaron que tuviera paciencia.

El punto de inflexión llegó en la escuela primaria, cuando un cambio de institución sumó nuevas propuestas educativas y mayor estímulo. La incorporación de actividades como robótica despertó su entusiasmo y fortaleció su confianza, mientras el acompañamiento psicopedagógico intensivo comenzaba a dar resultados visibles.