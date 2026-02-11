11 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

La emocionante historia de Gino: el diagnóstico reveló que no iba a poder leer nunca, pero superó todas las expectativas

Mostró interés por comprender su entorno y el uso de apoyos visuales y cuentos simples se volvió una herramienta cotidiana.

Por
El acompañamiento familiar y escolar cambió el rumbo.
El acompañamiento familiar y escolar cambió el rumbo.
La emocionante historia de Gino Santilli.

La emocionante historia de Gino Santilli.

Redes sociales
  • Un diagnóstico temprano anticipó severas limitaciones, pero el acompañamiento familiar y escolar cambió el rumbo.
  • La lectura apareció de manera gradual a partir de materiales visuales y un interés genuino por las historietas.
  • El trabajo conjunto entre profesionales, docentes y entorno cercano fue clave en su evolución.
  • Un reconocimiento nacional reflejó un proceso de crecimiento sostenido y un vínculo renovado con los libros.

Gino Santilli fue diagnosticado con hidrocefalia al nacer, por lo que enfrentó desde sus primeros días expectativas muy bajas sobre su desarrollo, especialmente en áreas como el lenguaje y la lectoescritura.

Los Therian se autoperciben animales y adoptan sus comportamientos.
Te puede interesar:

Fenómeno Therian: quiénes son y cómo viven las personas que se identifican con animales

Durante años, su familia transitó consultas, terapias y adaptaciones constantes, con la convicción de que cada avance, por pequeño que pareciera, era un paso importante. En ese camino, el foco estuvo puesto en acompañar sus tiempos y estimular la curiosidad sin imponer límites cerrados.

A lo largo de ese camino, fue transitándolo marcado por la perseverancia y el trabajo en red, por lo que le permitió que no solo se escolarizara, sino que también encontrara en la lectura un espacio propio, transformando una dificultad inicial en una de sus mayores fortalezas.

Gino santilli

Cuál es la historia del niño que superó un diagnóstico inesperado

Desde muy chico, Gino Santilli mostró interés por comprender su entorno, aunque las letras representaban un desafío persistente. En su casa, el uso de apoyos visuales y cuentos simples se volvió una herramienta cotidiana, primero como acompañamiento y luego como puente hacia la lectura. Aun así, los avances fueron lentos y necesitaron que tuviera paciencia.

El punto de inflexión llegó en la escuela primaria, cuando un cambio de institución sumó nuevas propuestas educativas y mayor estímulo. La incorporación de actividades como robótica despertó su entusiasmo y fortaleció su confianza, mientras el acompañamiento psicopedagógico intensivo comenzaba a dar resultados visibles.

Gino santilli

El verdadero impulso apareció con un libro de historietas que llamó su atención por completo. El formato, los colores y el humor hicieron que leer dejara de ser un esfuerzo impuesto y pasara a ser un deseo propio. A partir de ese momento, la práctica se volvió constante e importante.

Ese proceso fue reconocido a nivel nacional a través de una campaña de fomento lector, donde se destacó su evolución, constancia y autonomía. Más allá del premio, el logro consolidó un cambio muy fuerte, en dónde la lectura se transformó en una herramienta que disfruto y le permitió aprender y proyectarse.

Noticias relacionadas

No quise matarlo, confesó Marcos Pires ante el fiscal sobre el crimen de su hermano, Lucas

Se entregó y confesó el hermano de Lucas Pires, el exfutbolista del ascenso asesinado

Ataque therian en Córdoba: autopercibido animal mordió e hirió la pierna de una joven en Jesús María

Ataque "therian" en Córdoba: autopercibido animal mordió e hirió la pierna de una adolescente en Jesús María

Amenazas a los policías de Santa Fe que reclaman por mejoras salariales: No hay vuelta atrás

Amenazas a los policías de Santa Fe que reclaman por mejoras salariales: "Después no hay vuelta atrás..."

play

La dramática situación de los policías en Santa Fe: "Nos pagan un sueldo de mierda"

Se esperan lluvias en varias partes del país para este miércoles.

Alerta amarilla en 15 provincias por tormentas: cuándo llega la lluvia a la Ciudad de Buenos Aires

Las medidas de fuerza arrancarán a partir de las 13.

Así funcionará el transporte público, en medio de la movilización de la CGT por la reforma laboral

Rating Cero

¿Quién renunció a Olga?

Una figura renunció a Olga y causó enojo en el canal

Leo García sorprendió con un cambio físico que acompañó su momento musical.

La impresionante transformación de Leo García: es otra persona

Chino Darín confirmó que el bebé que tuvo con Úrsula Corberó es un nene y se llama Dante

El Chino Darín confirmó el sexo y nombre del bebé que tuvo Úrsula Corberó: "Fue una experiencia muy fuerte"

Ahora, llegó a la gran N roja una serie sorprendente estadounidense que fue furor en cines en el 2016, Animal Kingdom, y en este momento está en el top ten de las más vistas en este sitio web. 
play

Cuál es la trama de Animal Kingdom, la serie que fue un éxito, llegó a Netflix y ya está entre lo más visto

Johansson es una de las pocas Vengadores originales cuyo regreso al UCM no está confirmado tras Endgame. En el último filme sobre el grupo de superhéroes, Natasha se sacrifica lanzándose al vacío en Vormir para que los demás puedan hacerse con la Gema del Alma y así traer a todo el mundo de vuelta tras el chasquido de Thanos.

Fue una de las mejores películas de los últimos años de Marvel y Scarlett Johansson había pedido que su nombre no aparezca: cuál es

El relato se adentra en la intimidad del clan Cody, una familia que detrás de una fachada despreocupada esconde una estructura criminal tan organizada como implacable.
play

Esta serie de crimen y drama tiene 6 temporadas y desde que llegó a Netflix es de lo más visto: cómo se llama

últimas noticias

play

El Senado debate la reforma laboral del Gobierno

Hace 13 minutos
Exequiel Palacios se convirtió en referencia de la moda con una prenda que llamó la atención.

El abrigo que todos van a querer para el invierno: la chaqueta de Exequiel Palacios que es furor

Hace 18 minutos
Los Therian se autoperciben animales y adoptan sus comportamientos.

Fenómeno Therian: quiénes son y cómo viven las personas que se identifican con animales

Hace 19 minutos
No quise matarlo, confesó Marcos Pires ante el fiscal sobre el crimen de su hermano, Lucas

Se entregó y confesó el hermano de Lucas Pires, el exfutbolista del ascenso asesinado

Hace 22 minutos
play
Diego Valdés volvió a ser titular y respondió con una actuación decisiva.

De casi ni jugar en el semestre pasado a ser uno de las figuras del Torneo Apertura 2026

Hace 29 minutos