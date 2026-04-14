Terror y tiroteo en una escuela de Turquía: un adolescente de 17 años hirió a 16 personas y se quitó la vida Un ex alumno del Instituto Técnico de Anatolia de Siverek ingresó armado con una escopeta y abrió fuego en el establecimiento. El atacante fue acorralado por la policía. Un docente se encuentra grave. Por + Seguir en







El caos se desató en segundos: estudiantes y personal corrieron deseprados para encerrarse en las aulas.

En el Instituto Técnico de Anatolia de Siverek se vivieron momentos de terror y caos cuando un ex alumno del establecimiento ingresó armado con una escopeta y abrió fuego contra quienes se encontraban en el establecimiento. El ataque dejó 16 personas heridas: diez estudiantes, cuatro docentes, un policía y un empleado del comedor escolar. Un profesor permanece en estado crítico. El adolescente fue rápidamente acorralado por la policía y, tras el operativo, se quitó la vida.

Las víctimas de los disparos fueron derivadas a los hospitales de la zona para su atención. El gobernador de la provincia turca, Hasan Sldak, le comunicó a la prensa que uno de los docentes se encuentra en estado crítico. La tragedia en la secundaria del sureste de Turquía reavivó el debate sobre la seguridad escolar en un país donde los tiroteos en escuelas son poco frecuentes.

El hecho sorprendió a a toda la comunidad educativa del Instituto por la forma en que el menor ingresó armado. El adolescente de 17 años entró al establecimiento en la mañana por el acceso principal y de forma repentina abrió fuego: “Corrió directamente hacia la escuela y disparó a todo aquel que se le cruzó. Los estudiantes gritaron y todos huyeron despavoridos”, contó un testigo a un medio turco.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Radio Forever 92.5 FM (@radioforever9250) Las imágenes del ataque fueron registradas por las cámaras de seguridad del instituto donde se ve a los estudiantes y personal del lugar corriendo desesperados hacia las aulas para encerrarse a salvo del atacante. En las grabaciones se lo puede ver bajando la vista hacia la escopeta y avanzar en dirección a las personas alzando el arma.

El hecho duró segundos pero los suficientes para desatar el caos. Equipos de seguridad especiales y médicos intervinieron de forma urgente y se evacuó el establecimiento para poder trabajar en búsqueda del atacante. "La policía logró acorralarlo dentro de la escuela y los agentes intentaron negociar su rendición, pero el joven se negó", explicó el gobernador turco. El joven de 17 años “se disparó a sí mismo con la misma escopeta, muriendo en el acto”, cerró el funcionario.