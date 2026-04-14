Se conoció el tráiler de la cuarta temporada de El Encargado: cuándo se estrenará Guillermo Francella volverá a la plataforma de Disney+ encarnando al personaje de Eliseo, donde tendrá una fuerte disputa con el Puma Goity. Esta temporada sumará a Arturo Puig y contará con la participación especial de Luis Brandoni, Benjamín Vicuña y Mirta Busnelli. + Seguir en







Francella y Goity, protagonistas de la nueva temporada. Disney+

Se acabó la espera, la plataforma Disney + lanzó el primer tráiler de la última temporada de El Encargado, la serie argentina protagonizada por Guillermo Francella, que mezcla humor negro y una sátira del típico porteño.

De acuerdo a los adelantos en las redes sociales, esta será la cuarta y última temporada de la historia de Eliseo Basurto. “El final de Eliseo está pronto”, adelantaron en la plataforma sobre lo que será el desenlace final.

Pero al mismo tiempo, en el este primer avance, se puede ver a un Eliseo más calculador que nunca y con más ánimos de enfrentarse a quienes se interponen en su camino. Tras vender su negocio por una millonaria cifra y elevar su estatus frente a sus molestos vecinos, su próximo desafío es asesorar a nada más y nada menos que al presidente de la Nación.

Este cambio económico detonará la furia de su archienemigo Matías Zambrano, interpretado por el Puma Goity, que buscará burlar sus planes con una estrategia legal para finalmente desestabilizarlo y echarlo del edificio donde conviven.

Embed - El Encargado | Nueva Temporada | Tráiler Oficial | Disney+ Vuelve El Encargado: cuándo se estrenará y quiénes se suman La esperada cuarta entrega de El Encargado, la producción argentina que se emite por Disney +, se estrenará el próximo 1° de mayo. Por lo que se puede apreciar en las imágenes, Eliseo Basurto está listo para dar su golpe final y cerrar su historia.

La dirección a cargo de la dupla Mariano Cohn y Gastón Duprat, sumará a grandes figuras de renombre como Arturo Puigh, quien interpretará al presidente de la Nación y será asesorado por el propio Eliseo. Pero también contará con las participaciones especiales de Luis Brandoni, Benjamín Vicuña y Mirta Busnelli. Además, seguirán Manuel Vicente (Gómez) y Gastón Cocchiarale (Miguel), además de la participación de Daniel Aráoz, Miriam Odorico, Luis Gianneo, y Micaela Riera. Embed - Disney+ Latinoamerica on Instagram: "Descansa en paz, Eliseo #ElEncargado, nueva temporada, estreno 1 de mayo en #DisneyPlus." View this post on Instagram