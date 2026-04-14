Amigacho, el famoso personaje de la televisión: qué fue de su vida Fernando Cámara irrumpió en la señal televisiva argentina con chistes que, tras su éxito, todo el mundo reconoce. ¿Qué hace hoy, dos décadas después? + Seguir en







Qué fue de la vida de Amigacho, el personaje de la TV amado en 2010. Amigacho es conocido por su "gag" de comedia, "cha, che, chi, cho, chu"

Amigacho fue uno de los personajes más reconocibles surgidos de la pantalla de Crónica TV.

Su forma de hablar y su paso por programas de alto rating lo convirtieron en una figura popular de la TV.

Luego, su vida estuvo atravesada por episodios personales y judiciales que marcaron su alejamiento de los medios.

En los últimos años, su presencia mediática fue intermitente y con apariciones puntuales. La televisión argentina supo construir figuras que nacieron desde lo espontáneo y terminaron convertidas en personajes instalados en la cultura popular. En ese universo aparece Fernando Cámara, conocido como "Amigacho", un nombre que todavía resuena entre quienes siguieron la programación de Crónica TV durante los años en que el canal lograba imponer perfiles que cruzaban lo informativo con la comedia. Su primera aparición se dio en 2010, en el programa Hechos y protagonistas, donde rápidamente se destacó.

Amigacho Amigacho se consolidó como un personaje mediático favorito por sus famosas "ch" Antes de alcanzar notoriedad, "Amigacho" se ganaba la vida vendiendo estampitas en una estación de subte, una escena que luego funcionó como parte del relato de ascenso que rodeó a su figura. En la TV, su manera particular de hablar, reemplazando las letras “s” y “z” por “ch”, se transformó en marca registrada. Ese rasgo lo volvió reconocible y le abrió puertas en otros formatos de entretenimiento.

El personaje trascendió el universo de la señal televisiva y llegó a ficciones como Los Únicos, además de tener participaciones en Showmatch, lo que consolidó su presencia en la televisión abierta y lo acercó a un público más amplio, que lo adoptó como parte del ecosistema mediático de la época.

Qué fue de la vida de Amigacho La trayectoria de Amigacho no estuvo exenta de momentos complejos, ya que en 2012 atravesó la muerte de su pareja, Chicha, a raíz de una enfermedad, un hecho que impactó en su vida personal y que, según su entorno, influyó en su decisión de correrse de la exposición constante. A partir de entonces, su presencia en los medios comenzó a volverse más esporádica.

Entre 2015 y 2016, su nombre volvió a aparecer en agenda por una denuncia por presunta estafa presentada por un conocido, quien lo acusó de haber realizado maniobras indebidas en una entidad bancaria. El caso tuvo repercusión mediática y volvió a poner en foco al personaje, aunque en un contexto distinto al de su etapa de mayor popularidad.