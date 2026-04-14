"Cuadro de salud irreversible": qué le pasó al hijo de Silvio Soldán El histórico conductor dio detalles sobre la situación de Silvito, de 56 años, quien se encuentra internado en una clínica especializada con atención permanente. + Seguir en







Silvio Soldán dio más detalles de lo que ocurre con su hijo Silvito.

El hijo mayor de Silvio Soldán y la locutora Marta Moreno atraviesa un delicado cuadro de salud mental y permanece internado de manera permanente. Según reveló el legendario conductor, "Silvito presenta un cuadro irreversible", lo que ha generado profunda preocupación en su entorno familiar y resignación.

Soldán fue entrevistado por Ángel de Brito y confesó estar atravesando uno de los momentos más duros de su vida tras el diagnóstico irreversible de su hijo mayor, Silvito, de 56 años, adoptado junto a la locutora Marta Moreno se encuentra internado en una clínica de salud mental.

El hombre padece una enfermedad mental crónica que lo mantiene alejado de la vida pública y bajo un estricto tratamiento en una clínica especializada. El histórico conductor de Feliz Domingo explicó que, al no existir una cura definitiva en la actualidad, su hijo requiere atención permanente en un centro adaptado a sus necesidades específicas.

El año pasado, Silvito estaba viviendo con su mamá, Marta Moreno pero debido al avance de la enfermedad, debió ser trasladado a la clínica de salud mental. Como padre, Soldán debió aceptar que su hijo de 56 años ya no volverá a ser el mismo y deberá acompañarlo a transitar la enfermedad, aceptando la nueva realidad.

Silvio Soldán y Marta Moreno Silvio Soldán junto a Marta Moreno y su hijo Silvito, en tiempos felices. Qué le pasó a Silvito, el hijo de Silvio Soldán En el mismo diálogo con De Brito, el conductor de Feliz Domingo y Grandes valores del tango expresó: "Hay que afrontar la vida y lo que te manda lo tenés que aceptar y tratar de ayudar permanentemente para que se recupere, que no se va a recuperar, pero bueno, es lo que te da la vida".

Luego de esa entrevista, la situación volvió a quedar expuesta a partir del conflicto con Rebeca Parra, una mujer que trabajó como cuidadora y relató episodios difíciles vinculados a la convivencia con Silvito. Fue en ese contexto que Soldán volvió a referirse públicamente al cuadro de su hijo, en diálogo con A la tarde, en América TV). "Mi hijo es una persona enferma: sufre esquizofrenia. Es un muchacho que hoy está en una comunidad", expresó.

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