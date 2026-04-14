Bomba: Emilia Attias reveló el verdadero motivo de su separación con el Turco Naim La actriz contó los detalles de su ruptura con el humorista, con quien compartió 19 años y tuvo una hija. "Lo intenté todo", reveló. + Seguir en







Emilia Attias se separó del Turco Naim. Redes Sociales

La actriz Emilia Attias contó en detalle de su crisis con el Turco Naim, el cual la llevó a la separación luego de 19 años de relación y una hija en común. Si bien la ruptura se dio hace más de dos años, recién ahora se animó a desglosar los motivos. “Lo intenté todo”, reveló.

En cuanto a todo lo que costó terminar la relación, Emilia respondió en Bondi Live: “Fue un proceso que me lo tomé muy tranquila, de las dos partes fue así. Fue muy natural, muy fluido, pero porque siento que nos tomamos mucho tiempo para cada paso”.

“Tuvimos una relación muy hermosa y mucha gente que nos ha visto ser pareja pensaban que nunca nos íbamos a separar”, contó respecto a la presión familiar y de su entorno por la buena relación que tenían, pero todo explotó en su cara.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TraductorTeAma/status/2043765938839773499&partner=&hide_thread=false Que increíble que el Turco Naim haya gorreado a Emilia Attias con un travesti.



Estaba robando como nunca y lo arruinó. pic.twitter.com/SWiC2ANk0J — Traductor (@TraductorTeAma) April 13, 2026 En tal sentido, agregó: “Fueron problemas que fueron subyaciendo y siendo cada vez más protagonistas en la relación. Es un terreno muy delicado de darse cuenta de la valentía de hablar y de aceptar. Me costó muchísimo la decisión. Los dos la remamos todo lo posible, me quedo tranquila de que hicimos lo que pudimos”.

Sin embargo, al ser padres asumieron que seguirán con el vínculo durante toda la vida: “Somos familia de otra manera. Nos queremos mucho. Obviamente no es todo color de rosas y no nos llevamos increíble, pero bueno, nos acompañamos”.