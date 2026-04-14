14 de abril de 2026 Inicio
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Qué debés saber para evitar que te hagan una multa por la VTV en abril 2026

Mantener este trámite actualizado permite circular sin inconvenientes legales. También ayuda a reforzar la seguridad durante cada viaje.

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Es importante pedir turno con anticipación a través de la plataforma oficial correspondiente.

Es importante pedir turno con anticipación a través de la plataforma oficial correspondiente.

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  • Tener la VTV vigente es obligatorio para circular y evita sanciones económicas importantes.
  • El control técnico verifica el estado general del vehículo y su aptitud para transitar de forma segura.
  • Los requisitos y fechas para hacer el trámite pueden variar según la jurisdicción donde esté radicado el rodado.
  • Organizar el turno con anticipación y revisar la documentación ayuda a prevenir inconvenientes.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para quienes circulan con autos, motos, camionetas y distintos vehículos de transporte en Argentina. Su realización permite acreditar que la unidad se encuentra en condiciones adecuadas de seguridad y cumple con los estándares ambientales exigidos por la normativa vigente.

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Aunque cada provincia o municipio establece su propia reglamentación, todas mantienen el objetivo de reducir riesgos en la vía pública y controlar el estado mecánico de los vehículos. No contar con este certificado actualizado puede derivar en multas elevadas e incluso en la retención de la unidad. Además de ser una exigencia legal, mantenerla al día es clave para evitar contratiempos durante controles de tránsito y garantizar que el vehículo esté apto para circular sin inconvenientes.

VTV

Cómo evitar una multa por la VTV en 2026

La mejor forma de evitar sanciones por la VTV en 2026 es realizar el trámite dentro de los plazos establecidos por cada jurisdicción y verificar previamente cuándo corresponde hacer la inspección según la antigüedad, kilometraje o terminación de patente. En Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, deben cumplir con este requisito los autos y motos particulares con más de tres años de antigüedad o que hayan superado los 60.000 kilómetros, mientras que en Provincia de Buenos Aires la obligación alcanza a autos particulares, motos, camionetas y vehículos comerciales.

También es importante pedir turno con anticipación a través de la plataforma oficial correspondiente, ya que muchas jurisdicciones organizan el calendario según la patente del vehículo. Esto permite evitar demoras, conseguir disponibilidad y contar con tiempo suficiente para preparar la unidad antes de la fecha asignada.

Multa Buenos Aires

Antes de asistir a la inspección, se recomienda revisar aspectos esenciales como frenos, luces, neumáticos, dirección, suspensión, emisiones de gases y elementos de seguridad obligatorios. Presentarse con el vehículo en buenas condiciones hace más fácil la aprobación del control y reduce el riesgo de observaciones o rechazos.

Por último, para completar el trámite sin problemas, es fundamental llevar toda la documentación requerida, como el DNI vigente, licencia de conducir habilitada, cédula verde o azul, comprobante del seguro obligatorio, título de propiedad y, en caso de corresponder, la tarjeta de GNC. Circular sin la VTV actualizada se considera una infracción grave y puede derivar en multas de hasta $380.000 en CABA o superar el millón de pesos en Provincia de Buenos Aires, según el caso.

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