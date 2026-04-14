Un grupo de investigadores del Conicet desarrolló una aplicación para poder recopilar información geográfica de las especies distribuidas en Argentina. Este insecto es el principal vector del parásito Trypanosoma cruzi, causante de la enfermedad de Chagas.

Una herramienta fundamental para la vigilancia entomológica en Argentina. A través del uso de la ciencia abierta y participativa , una iniciativa busca no solo mapear a los insectos vectores del parásito Trypanosoma cruzi, causante de la enfermedad de Chagas, sino también generar un puente de conocimiento con la sociedad.

En el marco del Día Mundial del Chagas, C5N habló con Soledad Ceccarelli , miembro del proyecto GeoVin y del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, quien describió que al recibir los datos de los usuarios de la aplicación, " integramos la información histórica que recopilamos de diversas fuentes de información en un mismo conjunto de datos junto a los reportes que envía la comunidad a través de la app de GeoVin" .

"Una vez integrados los dos tipos de datos, quedan disponible y visible en el mapa dinámico de la web del proyecto como así también en el catálogo de especies argentinas", añadió.

En Argentina se identificaron 15 especies de triatominos , conocidos como chinche o vinchuca, para monitorearlas, GeoVin combina información histórica de laboratorios como el CEPAVE (Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores - UNLP/Conicet) con datos reportados por la comunidad.

Ciccarelli detalló sobre la filosofía del proyecto: "La importancia radica en poner a disposición una herramienta gratuita, libre y fácil de usar para que cualquier persona que se encuentre con la duda de que el insecto que encontró es una vinchuca, pueda enviar un reporte y recibir una respuesta inmediata y articulada con referentes de su provincia ". Este enfoque permite que los ciudadanos visualicen un mapa dinámico con hallazgos actualizados de cada especie en todo el país.

¿Por qué el proyecto se considera un complemento fundamental para la vigilancia entomológica tradicional? Según explicó la investigadora, esta aplicación se complementa como una herramienta y estrategia participativa, de forma en que cualquier persona (sin ser de la comunidad científica o agente sanitario) puede aportar información acerca de la presencia de vinchucas en su territorio.

"Creemos que el enfoque de ciencia participativa en el que nos paramos pone en práctica lo que teóricamente se habla sobre la horizontalidad del conocimiento siendo una propuesta metodológica y ética que busca democratizar la producción del saber, estableciendo una igualdad discursiva entre investigadores/as y actores sociales (no académicos). A su vez creemos que se promueve y fomenta el reconocimiento de diversos saberes populares, poniéndoles el mismo valor que los académicos", sentenció.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) hay siete millones de personas infectadas en el mundo con el Trypanosoma cruzi, la mayoría en América Latina. Ante esta situación, es esencial la identificación correcta y precisa sobre las especies de triatominos para poder comprender los aspectos epidemiológicos de la enfermedad de Chagas.

CATALOGO-DE-TRIATOMINOS-ARGENTINOS-2023

El Catálogo de trinomios argentinos publicado por GeoVin muestra de manera clara y precisa la información recopilada. De acuerdo al hábitat donde se encuentra la vinchuca, depende la especie:

Doméstica : Completa su ciclo de vida dentro de la vivienda con altas densidades de individuos (T. infestans)

: Completa su ciclo de vida dentro de la vivienda con altas densidades de individuos Domiciliarias : Completan su ciclo de vida dentro de la vivienda con bajas densidades de individuos (T. garciabesi, T. guasayana, T. sordida)

: Completan su ciclo de vida dentro de la vivienda con bajas densidades de individuos Intrusivas Domiciliarias : Presencia de adultos dentro de la vivienda, probablemente atraídos por la luz, pero sin colonización (P. geniculatus, P. guentheri, P megistus, T. eratyrusiformis, T. patagonica, T. platensis)

: Presencia de adultos dentro de la vivienda, probablemente atraídos por la luz, pero sin colonización Peridoméstica: Especie doméstica que desarrolla su ciclo de vida en estructuras externas a la vivienda (T. infestans)

Peridomiciliarias Especies domiciliarias o intrusivas: domiciliarias que desarrollan su ciclo de vida en estructuras externas a la vivienda (T. eratyrusiformis, T. garciabesi, T. guasayana, T. platensis, T. patagonica, T. sordida)

Instrusivas Peridomiciliarias: Presencia de adultos en estructuras externas a la vivienda pero sin colonización (P. geniculatus, P. guentheri, T. breyeri, T. delpontei, T rubrovaria)

¿Cómo funciona la aplicación GeoVin?

La aplicación está disponible tanto para Android como para Iphone y se puede descargar de manera gratuita. El usuario tendrá que registrarse y tomar fotografías de la vinchuca que encontró e informar su localización (para eso la aplicación usa el GPS del celular).

Inmediatamente los datos son enviados a un servidor, donde es recibida por el equipo de GeoVin, se analiza y se envía una respuesta. También se puede acceder a un reporte geolocalizado para observar la cantidad de avisos por alerta de vinchuca en la página https://geovin.com.ar/.

iPhonesPortada La app se puede descargar de manera gratuita. Imagen de GeoVin.

¿Cómo se transmite el Chagas?

A través de la materia fecal de insectos conocidos como "vinchucas" o "chinches" (si están infectadas con el parásito)

Al ingerir bebidas o alimentos contaminados con materia fecal de vinchucas infectadas

Por transfusión de sangre de donantes infectados/as

En algunos casos, una persona gestante que tiene Chagas puede transmitirlo a su bebé durante el embarazo o el parto.

En Argentina la principal vía de transmisión es la vertical, que ocurre durante la gestación o el parto de una persona con Chagas. En estos casos es importante el diagnóstico y tratamiento oportunos ya que si se trata de una mujer en edad fértil se puede disminuir a cero la posibilidad de transmisión vertical con un tratamiento.

Mitos sobre el Chagas

Desde GeoVing también comparten una serie de mitos o creencias que se tienen sobre el Chagas, ya que el desconocimiento que generalmente tiene parte de la población sobre el tema genera ciertas estigmatizaciones sobre la enfermedad. Por eso, la difusión de información ayuda a la no discriminación.

No se transmite por compartir el mate u otra bebida o alimento.

No se transmite a través de relaciones sexuales, besos, abrazos o al dar la mano.

Una persona con Chagas puede amamantar, ya que la lactancia no es una vía de transmisión.

Además, en Argentina existe la Ley 26.281 de Prevención y Control de todas las formas de Transmisión de la Enfermedad de Chagas que se sancionó en 2007 y se reglamentó en 2022, fundamental para darle un marco de protección a las personas que se encuentran directa o indirectamente afectadas por el Chagas.

Vinchuca 2026 En Argentina se identificaron 15 especies de triatominos.

Esta normativa establece el diagnóstico y tratamiento gratuito en todos los centros y hospitales del país, también obliga solicitar pruebas diagnósticas de Chagas a toda mujer embarazada, y en el caso de dar resultado positivo, también deberán ser estudiados sus hijos.

Establece además que cualquier persona tiene derecho a realizar voluntariamente el diagnóstico de Chagas en un centro de salud público o privado. El resultado positivo no debe ser una limitación para el ingreso a los establecimientos educativos, y también está prohibido realizar los estudios a quienes aspiren a cualquier tipo de empleo o actividad.