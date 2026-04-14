14 de abril de 2026 Inicio
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Canasta básica: en marzo, una familia necesitó más de $1.430.000 para no ser pobre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que aumentó un 2,6% en comparación con febrero, mientras que saltó un 30,4% interanual. La variación acumulada del año ya alcanzó el 9,6%.

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El Indec detalló el índice de canasta básica de marzo.

El Indec detalló el índice de canasta básica de marzo.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que una familia tipo requirió ingresos en marzo por al menos $1.434.464 para no ser pobre, lo que representa un aumento del 2,6% con respecto al mes anterior y del 30,4% en la comparación interanual. Además, necesitó al menos $658.011 para no caer en la indigencia.

Marzo sufrió aumentos en varios rubros y la inflación superaría el 3%.
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La inflación de marzo fue de 3,4% y mantuvo la tendencia al alza

En un informe, el Indec marcó que la variación mensual en marzo de la canasta básica alimentaria (CBA), que solo calcula la comida mínima para la subsistencia y marca la línea de la indigencia, fue del 2,2%, mientras que el incremento interanual fue del 32,8%. De esta manera, alcanzó una variación acumulada en lo que va del año del 11,6%.

Canasta básica marzo
El Indec detall&oacute; el &iacute;ndice de canasta b&aacute;sica de marzo.

El Indec detalló el índice de canasta básica de marzo.

En tanto, la suba en el tercer mes del año con respecto a febrero de la canasta básica total (CBT), que incluye tanto alimentos básicos como los bienes y servicios no alimentarios que necesita una persona o familia para superar la línea de la pobreza, también fue del 2,6%, mientras que el aumento interanual alcanzó el 30,4%. El alza acumulada en lo que va del año es del 9,6%.

En tal sentido, el organismo también detalló que una familia de tres integrantes necesitó $1.142.000 para no caer en la pobreza y al menos $523.853 para no ser indigente. Por su parte, un hogar de cinco miembros requirió de $1.508.740 para no ser pobre y $692.083 para superar el umbral de indigencia.

La inflación de marzo fue de 3,4% y mantuvo la tendencia al alza

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó este martes que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo aumentó 3,4%. El Gobierno había anticipado que estaría por encima del 3%. En enero y febrero la inflación fue de 2,9% y no baja desde junio de 2025.

La inflación acumulada de este año ya alcanzó el 9,4%, mientras que la variación interanual fue de 32,6%. En marzo de 2025, la inflación mensual había sido de 3,7% respecto a febrero de ese año. Desde septiembre de 2025 que la variación interanual se mantiene estable, pese a empezar el año con una tendencia a la baja.

El incremento estuvo impulsado principalmente por una suba del 12,1% en "Educación", fue la categoría que registró la variación más alta en comparación con febrero. También escalaron por sobre la inflación general los gastos en "Transporte" (4,1%), "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles" (3,7%) y "Recreación y cultura" (3,6%).

A nivel regional, "Alimentos y bebidas no alcohólicas" fue la categoría con mayor incidencia en la inflación general debido a la suba del 6,9% de "Carnes y derivados" en el Gran Buenos Aires.

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