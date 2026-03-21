La emoción de uno de los policías que encontró a "E" en Córdoba: "Fue como abrazar a mi propia hija"

Franco Cabrera, uno de los agentes responsables de dar con la niña en medio del monte cordobés, brindó detalles de cómo fue el emocionante operativo. "Decidimos quedarnos más tiempo porque lo hicimos personal", reveló.

Franco Cabrera, uno de los policías cordobeses que encontró esta semana a "E", la niña que desapareció durante todo un día, contó detalles de lo que significó el emocionante operativo. "En lo profesional, pudimos decir la famosa frase 'misión cumplida'. Pero en lo personal, fue como abrazar a mi propia hija", aseguró el agente en diálogo con C5N.

La hipótesis de la familia sobre la desaparición de la niña E: "Sola no se fue"

A partir de una entrevista con Adrián Salonia para el programa La voz de la calle, Cabrera explicó que, antes de iniciar la búsqueda de la niña junto a otros tres integrantes del Escuadrón Motorizado de Enduro, recibieron un mapa que les habían brindado las fuerzas especializadas que estaban abocadas a dar con "E".

"Era un mapa de calor que se había hecho con canes y nosotros empezamos a peinar la zona, centímetro a centímetro. Hicimos golpes de bocina, sirena y gritábamos su nombre", detalló sobre la labor que llevaron adelante hasta poco después de las 7 de la mañana, a pesar de que ya era el horario en el que finalizaba su turno.

"Decidimos quedarnos más tiempo porque lo hicimos personal", contó Cabrera, y explicó que la búsqueda de "E" le recordó a sus propios dos hijos. "El lugar era muy difícil y tupido, muy complicado", recordó. Luego, volvieron sobre sus pasos a rastrillar nuevamente en un lugar por el que ya habían pasado. "Y entre la maleza, apareció", relató sobre el emocionante momento.

"La nena le da los brazos a Lucas (otro de los agentes), la alza y larga un pequeño llanto. Después lo abrazo", contó Cabrera. A continuación, los agentes le controlaron sus signos vitales, le compartieron agua y comida, y la llevaron de regreso a sus padres, a quienes les volvió el alma al cuerpo en cuanto supieron que su hija había sido encontrada en buen estado de salud.

La hipótesis de la familia sobre la desaparición de la niña E: "Sola no se fue"

Después de casi un día entero, apareció con vida la niña E, la menor de 2 años que era intensamente buscada en Córdoba. El misterio en torno a su desaparición continúa: su familia asegura que no se perdió sola, sino que "alguien se la llevó". La Justicia ahora investiga tanto su entorno como cámaras de seguridad y también secuestraron 11 teléfonos para peritar.

"Cuando me la dieron, su body lo tenía al revés, mal puesto y con sangre. Está bien, tiene un raspón en una de sus cejas, pero la verdad que no sé", contó Tania, la mamá de la pequeña, en diálogo con C5N. También explicó que la nena siempre jugaba en una especie de arenero que daba con el límite de un predio descampado.

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El caso "tuvo mucha repercusión pública y creen que esto hizo que la persona, o las personas, la suelten en un lugar donde no estaban buscando, donde ya habían rastrillado y la devolvió", indicó el periodista Fernando Tocho.

"No tengo sospechas de nadie, no conozco a nadie más que a los vecinos de acá cerca. De que alguien me la ha llevado a mi hija, me la ha llevado", remarcó Tania.

La fiscal Silvana Pen secuestró 11 teléfonos hasta el momento; están peritando las comunicaciones del entorno y revisando cámaras de vigilancia, pero "creen que parte de lo que pasó puede estar en los celulares". "La fiscal confía de que esto fue armado, no lo hizo la nena sola", añadió Tocho.

La investigación empezó desde adentro hacia afuera. La acusación es sustracción y ocultamiento de menor. "La familia salió a hablar desde el primer minuto, a decir una y otra vez que no tienen nada que ver con la desaparición de la nena", añadió el periodista Adrián Salonia desde Córdoba.