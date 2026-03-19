19 de marzo de 2026 Inicio
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Aparición de Esmeralda: la fiscal dio detalles de cómo encontraron a la niña en La Falda

Silvana Pen brindó una conferencia de prensa luego de que la menor de dos años sea hallada en la ciudad cordobesa, a solo 20 km del lugar donde había desaparecido. "Trabajamos con drones y perros", explicó. Hasta el momento no hay detenidos.

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La fiscal brindó una conferencia de prensa en Cosquín. 

La fiscal brindó una conferencia de prensa en Cosquín. 

Luego de que Esmeralda Marisa Pereyra López, la niña de 2 años que conmocionó a todo Córdoba por su desaparición, sea hallada con vida este jueves en la ciudad de La Falda, la fiscal que investiga el caso, Silvana Pen, brindó una conferencia de prensa donde contó detalles sobre el operativo desplegado y como encontraron a la menor, que ya se reencontró con su madre.

Esmeralda fue hallada a menos de 24 horas de la denuncia de su desaparición.
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"Tenemos abiertas varias investigaciones. Estamos trabajando con cámaras, antenas, domos, haciendo entrecruzamiento de datos con testigos. Hasta el momento no hay ningún detenido, ni sospechoso. Existe el secreto de sumario y necesitamos resguardar cierta información", señaló en un primer momento Pen.

Sobre la situación de la menor, aclaró: "Está bien físicamente, pero obviamente que está estresada por la situación que vivió". "La mamá y el papá están muy emocionados por la situación. Estuvieron todo el día con la niña en el hospital y yo lo acompañé en la habitación. Lo más importante es que ella está perfecta", agregó la fiscal.

Noticia en desarrollo.-

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