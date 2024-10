La emoción de la directora de una escuela de Tigre que fue premiada como la mejor del mundo: "Estamos con un orgullo muy grande"

El colegio recibe todos los días a 700 alumnos que provienen de sectores vulnerables y en su mayoría son del barrio popular Las Tunas. La institución obtiene su financiamiento mediante una "cuota social", que representa alrededor del 12% del costo por alumno e incluso hay un sistema de becas para aquellos que no pueden pagarla. Además reciben donaciones y aportes de sociedades civiles.

La iniciativa de WBSP es organizada por T4 Education, que entrega de manera anual reconocimientos a instituciones educativas de todo el mundo en cinco categorías diferentes.

Para la directora, el premio es una posibilidad "para dar a conocer muchas de las cosas lindas que hacemos y pasan en el colegio todos los días". "Hicimos un acto de celebración, que se iba a hacer igual pasara lo que pasara pero que se volvió realmente una fiesta donde con toda la comunidad amplia que nos ayuda bueno... permitió festejarlo", detalló sobre como fue la jornada de este jueves.

El colegio forma parte de la Fundación María de Guadalupe el cual trabaja para brindar educación de calidad en contextos de vulnerabilidad social y cuenta con la escuela ubicada en el barrio bonaerense de Las Tunas. "Lo que buscamos es generar un modelo que sea inclusivo, innovador y que a su vez pueda generar aprendizaje para que otros también se comprometan".

"Todo esto no lo hacemos solos, lo hacemos en comunidad con un trabajo muy potente para poder acompañar las trayectorias educativas de los chicos, que terminen el secundario pero que lo terminen con oportunidades y puedan elegir su proyecto de vida", concluyó sobre el tema.

Cómo es el Colegio María de Guadalupe

Se trata de una institución educativa pública de gestión privada que cuenta con una cuota social mínima. Sus fundadores fueron María Paz Mendizábal y Roberto Souviron quien levantaron el colegio con la misión de “ofrecer educación de calidad con un modelo inclusivo e innovador a niños, niñas y jóvenes que viven en contextos de vulnerabilidad, a un costo similar al de la educación de gestión estatal”.

El detalle señala que reciben 65% de subvención estatal por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires tanto para la primaria y secundaria. El porcentual restante se alcanza con aportes y donaciones por parte de la sociedad civil.

Cuáles son las otras escuelas que ganaron premios

El World’s Best School Prize reparte premios por un total de 10.000 dólares. Las otras cuatro escuelas que fueron galardonadas en el World’s Best School Prize 2024 fueron el Istituto Galilei-Costa-Scarambone de Italia (en la categoría “promoción de vidas saludables”), la Ryan International School - Vasant Kunj de India (por su “Acción Ambiental”), la CM RISE School Vinoba - Ratlam también en India (por “Innovación”) y The First Ukrainian School en Polonia (en la categoría “Superación de la Adversidad”).

El jurado que eligió a los ganadores se encuentra integrado por líderes a nivel mundial en temas académicos, representantes de ONG, emprendedores sociales, sociedad civil y el sector privado. Además del premio en dólares, las escuelas ganadoras recibieron la invitación para participar de la Cumbre Mundial de Escuelas a desarrollarse en Emiratos Árabes Unidos el 23 y 24 de noviembre.

El intendente Julio Zamora participó del acto de reconocimiento a la escuela de Tigre

El mandatario municipal del partido bonaerense formó parte del evento donde el Colegio María de Guadalupe fue elegido como el mejor del mundo en el marco de los premios World's Best School Prizes. Durante el acto de reconocimiento, el jefe comunal destacó el compromiso del Municipio con una educación de calidad.

“Esta escuela es un faro inspirador para muchos establecimientos de la ciudad que van a ver este proceso de crecimiento como un motivo para imitarla. La educación tiene que ser una herramienta que integre y nos permita construir una sociedad más igualitaria”, señaló el Julio Zamora en un primer momento.

Para luego destacar: "Para nosotros como Gobierno es un orgullo poder acompañar y participar junto a la institución. La escuela lleva 12 años en funcionamiento y ha sido reconocida a nivel mundial mediante este premio. El colegio hizo de la relación con la comunidad un valor”.