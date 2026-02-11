11 de febrero de 2026 Inicio
La dramática situación de los policías en Santa Fe: "Nos pagan un sueldo de mierda"

En medio del sirenazo por el reclamo salarial, amenazas y maltratos por parte de sus superiores, los oficiales refuerzan el pedido por "un sueldo digno". "Arriesgamos nuestra vida por esta miseria", lamentó una de las damnificadas.

Los policías reclaman mejoras salariales.

En medio de la creciente crisis policial que atraviesa la provincia de Santa Fe, dos efectivos que permanecen acuartelados hicieron públicas duras declaraciones para visibilizar su situación salarial y laboral. "Nos pagan un sueldo de mierda", lamentó una de las oficiales.

Con un fuerte tono de hartazgo, los oficiales de la fuerza denunciaron presiones internas, sueldos insuficientes y la falta de respuestas por parte de las autoridades.

“Queremos un salario digno, como la gente. Basta de tantas extorsiones por el tema del laburo. Ya estamos cansados”, expresó uno de los policías, quien aseguró que las presiones son constantes. “Todos los días nos aprietan, y los días que trabajamos nos hacen lo mismo. La gente viaja 10 o 12 horas para hacerle el caldo gordo a esta gente. Hasta acá llegamos”, agregó en diálogo con Mariela López Brown para Mañanas Argentinas en C5N.

Amenazas policia

Según relataron, el malestar se profundiza por el silencio de la conducción policial y del gobierno provincial, por lo que muchos prefieren no hablar ni salir en cámara. "Me parece que apretar así a los compañeros, con cómo está todo, no lo deben hacer los jefes. Deberían brindar una solución, nadie nos da una respuesta, no nos atienden”, sostuvo otro de los efectivos.

Las críticas también apuntaron directamente al gobernador provincial. “Pullaro, bajá a hablar. Nos prometiste de todo. Ganaste gracias a nosotros”, reclamó una de los policías, visiblemente indignada. En ese sentido, cuestionaron los bajos salarios frente al riesgo permanente que implica su trabajo: “Un sueldo de mierda con todo lo que le dimos. Seis mil pesos mugrientos es la hora adicional, estamos arriesgando nuestra vida por esta miseria”.

Además, la mujer reconoció que la crisis no es exclusiva del sector policial, sino que forma parte de un deterioro más amplio del Estado. “El sistema de salud está mal pago. Para sacar un país adelante hay que tener salud, educación y seguridad. Todo se está yendo de las manos”, advirtieron, a la vez que contó que tiene dos hijos, alquila y no llega a fin de mes.

La angustia de una oficial jubilada: "Tengo tumores hasta en las orejas y acá estoy, porque ser policía es un orgullo enorme"

En medio de las protestas y los sirenazos, una mujer expresó su desazón por la situación: "Estuve desde 1991 a la fecha. Lo que me dolió de la conferencia es que digan que afuera estamos drogados y alcoholizados... Tengo tumor hasta en la oreja y acá estoy, porque es un orgullo ser policía. Crié a mi hijo con este uniforme, hay que tener huevos para ser policía. Los políticos se creen impunes, se creen Dios y llegan al puesto donde están gracias al pueblo".

"Con un sueldo mínimo crié a un hijo de soltera, dormía tres horas. No es justo pagarse las balas, el uniforme y el pasaje. No nos alcanza la plata con este sueldo, o te comprás las pastillas o comés", agregó la señora.

