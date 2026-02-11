Misiones: investigan la desaparición de dos cachorros de yaguareté tras un operativo La Justicia intervino para ver qué había ocurrido con las crías del traslado de una hembra que había sido capturada por conflictos con vecinos en Puerto Iguazú. Por + Seguir en







¿Qué pasó con los cachorros de yaguareté?

La Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente abrió una causa para poder determinar qué pasó con los dos cachorros de yaguareté que se perdieron de vista luego de un operativo de captura y localización que se realizó en octubre del 2025.

Los animales integraban el grupo que fue trasladado junto a una hembra adulta y, desde entonces, no volvieron a ser registrados por los sistemas de monitoreo. La ausencia de señales encendió las alertas y dio lugar a la apertura de una investigación judicial.

El operativo se realizó en el sector conocido como “Las 2000 hectáreas”, en las afueras de Puerto Iguazú. Allí, la yaguareté, identificada como Pará, había generado inquietud entre los vecinos debido a reiterados ataques a mascotas y a su presencia dentro de zons pobladas.

La intención inicial era capturar únicamente al ejemplar adulto para reubicarlo en un área más alejada de los asentamientos humanos. Pero, al momento de concretar la intervención, los técnicos advirtieron que la hembra estaba acompañada por dos crías de apenas semanas de vida.

Yaguareté 17-5-24.png En ese contexto, los tres animales fueron trasladados al Parque Provincial Esmeralda, dentro de la Reserva de Biosfera Yabotí, donde finalmente fueron liberados. Fue después de ese procedimiento cuando se produjo el hecho que ahora analiza la Justicia: mientras la madre se internó en la selva, los cachorros dejaron de aparecer en las cámaras trampa, en los rastreos y en los controles posteriores.