Nuevo DNI 2026: cómo funciona la tecnología con chip y sin contacto para validar la identidad desde el celular

Se trata de un sistema similar al que se utiliza en la tarjeta SUBE y los plásticos "contactless" con la premisa de ofrecer mayor seguridad para los usuarios.

Por
Qué es la tecnología sin contacto

Qué es la tecnología sin contacto, presente en los nuevos DNI.

El Gobierno presentó la semana pasada el nuevo DNI digital junto con el nuevo pasaporte argentino. La idea de la innovación reside en introducir mejoras en cuestiones de seguridad, como la de habilitar nuevas formas de validar la identidad. La implementación progresiva comenzó este 1° de febrero e instala la nueva tecnología sin contacto.

El cambio más relevante del nuevo DNI es la incorporación de un chip electrónico sin contacto, una tecnología ya extendida en el uso cotidiano, pero que hasta ahora no formaba parte del documento de identidad argentino de uso masivo.

La actualización llega en un contexto marcado por el crecimiento sostenido de los trámites digitales, la expansión de los servicios en línea y el aumento del fraude documental.

dni
El nuevo DNI convivirá con el formato de tarjeta.

El nuevo DNI convivirá con el formato de tarjeta.

Desde el Ejecutivo aclararon que el nuevo DNI no será obligatorio. Los documentos actuales seguirán siendo válidos hasta su vencimiento o hasta que deban renovarse por robo, extravío o deterioro. Durante varios años convivirán ambos formatos en un esquema de transición gradual.

Cómo funciona la tecnología "sin contacto"

Cuando se habla de un DNI “sin contacto” o contactless se hace referencia a un chip electrónico capaz de intercambiar información a muy corta distancia, sin necesidad de insertarlo en un lector ni establecer contacto físico directo. Es la misma tecnología que se utiliza en tarjetas para pagos electrónicos, control de accesos o transporte público como la SUBE.

Algo similar ocurre con las tarjetas bancarias contactless de Visa o Mastercard, que utilizan tecnología NFC (Near Field Communication) mediante Google Pay o Apple Pay.

Medios de pago SUBE
La SUBE tiene incorporada la tecnología contactless

La SUBE tiene incorporada la tecnología contactless

En el caso del nuevo DNI, el chip almacena los datos del titular de manera encriptada. Esto implica que la información no puede leerse como texto plano y solo es accesible para sistemas autorizados que cuenten con los protocolos de seguridad correspondientes.

Según el comunicado oficial, el propio documento actúa como una fuente confiable, lo que reduce la exposición de información personal y limita posibles vulnerabilidades.

Cómo validar la identidad con el DNI desde el celular

Uno de los aspectos más destacados del nuevo DNI es la posibilidad de validar la identidad desde un teléfono celular. En la práctica, el proceso consiste en acercar el DNI al celular para que el dispositivo lea el chip sin contacto. A partir de esa lectura, una aplicación oficial o un sistema habilitado puede verificar la autenticidad del documento y confirmar que los datos no fueron alterados.

Desde el punto de vista de la seguridad, el sistema combina varias capas de protección. Por un lado, los datos del chip están cifrados. Por otro, el acceso a esa información puede limitarse a aplicaciones específicas y contextos controlados, evitando lecturas indiscriminadas.

Si bien el Gobierno aún no detalló todas las aplicaciones concretas que estarán disponibles en el corto plazo, la experiencia internacional indica que este tipo de documentos suele integrarse con sistemas de identidad digital, billeteras electrónicas y plataformas de servicios públicos y privados.

