Quién es el anestesista que causó la muerte de un nene de 4 años al distraerse con un celular en una cirugía

Mauricio Javier Atencio Krause fue encontrado culpable e inhabilitado para ejercer labores médicas por siete años y seis meses, luego de que provocar la muerte de Valentín Mercado Toledo, que había ingresado a quirófano por una hernia diafragmática en un sanatorio de General Roca, Río Negro.

La resolución fue informada por el juez Emilio Stadler.

Crece la conmoción por la muerte de Valentín Mercado Toledo, el niño de 4 años que falleció en Río Negro durante una operación de hernia diafragmática debido a una distracción con un teléfono celular del anestesista Mauricio Javier Atencio Krause, quien fue condenado a 3 años de prisión e inhabilitado para ejercer labores médicas por 7 años y 6 meses luego de que provocar la muerte del menor.

Valentí ingresó el 11 de julio de 2024 al quirófano del Sanatorio Juan XXIII, de General Roca, para lo que debía haber sido una intervención que no presentaba graves inconvenientes. Pero el mal accionar del profesional médico llevó a que pierda la vida al sufrir la falta de oxígeno en su cerebro (encefalopatía hipóxico-isquémica), que desembocó en una muerte cerebral.

El niño falleció durante la intervención en un sanatorio de General Roca.

El juicio llevado a cabo en la ciudad patagónica determinó que javier Atencio Krause tuvo una distracción con con su teléfono celular durante el tiempo en que debía monitorear los signos vitales del paciente. Según los registros correspondientes, Valentín estuvo más de diez minutos sin registros de presión arterial ni oxigenación sin que el profesional lo advirtiera.

La investigación reveló incluso que el médico abandonó el quirófano durante la cirugía del menor, para ir a buscar en una sala contigua el cargador de celular.

Continúa la tensión en Rosario por el reclamo de la Policía de Santa Fe: exigen que los oficiales salgan a trabajar

