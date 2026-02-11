Cuáles son los nuevos valores de las multas de tránsito en febrero 2026 Se modificaron los montos de las unidades de referencia y las infracciones graves ahora pueden alcanzar valores de entre dos y tres millones de pesos. Por + Seguir en







Cuál es el costo de las infracciones en febrero 2026. freepik

En la Ciudad de Buenos Aires, las multas se calculan en Unidades Fijas (UF), actualizadas dos veces al año según el precio de la nafta premium del ACA.

Entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, cada UF vale $798,51, y el monto final surge de multiplicar esa cifra por la cantidad de unidades asignadas a cada infracción.

En febrero 2026, faltas como manejar sin licencia, no usar cinturón o usar el celular al volante pueden ir desde casi $40.000 hasta más de $159.000, según la gravedad.

Las sanciones más severas —como cruzar en rojo o superar ampliamente los límites de velocidad— pueden superar el millón de pesos y, en casos extremos, llegar a más de $3 millones. En la Ciudad de Buenos Aires, las multas de tránsito no se fijan con montos cerrados en pesos, sino que se calculan a partir de Unidades Fijas (UF). Este sistema permite que las sanciones se ajusten de manera periódica y no pierdan efecto frente a la inflación, ya que el valor de cada unidad se actualiza dos veces al año. La referencia utilizada es el precio promedio de medio litro de nafta premium en la sede central del Automóvil Club Argentino (ACA), lo que vincula directamente el costo de las infracciones con la evolución del mercado de combustibles.

Para el período que va del 1° de septiembre de 2025 al 2 de marzo de 2026, se determinó que cada Unidad Fija tenga un valor de $798,51. Esto implica un incremento en comparación con etapas anteriores y responde a la necesidad de adecuar las sanciones a los precios vigentes. Así, el monto final de cada multa surge de multiplicar la cantidad de UF prevista para la falta cometida por este nuevo valor actualizado.

Multas de tránsito Provincia de Buenos Aires La modalidad busca no solo ordenar el esquema de penalidades, sino también reforzar el carácter preventivo de las sanciones. Al estar atadas a un insumo de uso cotidiano como el combustible, las multas impactan con mayor fuerza en el bolsillo de quienes incumplen las normas. Con una UF cercana a los ochocientos pesos, las infracciones más graves pueden alcanzar cifras muy elevadas, lo que pone de relieve la importancia de conducir con responsabilidad en la Ciudad.

Qué monto alcanzan las multas de tránsito en febrero 2026 El nuevo cuadro de multas en la Ciudad de Buenos Aires fija montos que impactan incluso en las faltas consideradas leves o de carácter administrativo. Manejar sin licencia, por ejemplo, implica una sanción de $39.925,50 (50 UF), mientras que no respetar la velocidad mínima establecida puede costar $55.895,70. Estos valores dejan en claro que la intención oficial es que ninguna infracción resulte insignificante desde el punto de vista económico y que el cumplimiento de las normas básicas sea una obligación real para todos los conductores.

transito Miles de multas de tránsito fueron anuladas por decisión del Ministerio de Transporte. En un nivel intermedio aparecen las conductas vinculadas a la distracción al volante y a la seguridad personal. No usar el cinturón o hablar por celular mientras se conduce tiene una multa de $79.851. Sin embargo, el monto asciende a $159.702 en situaciones de mayor riesgo, como enviar mensajes de texto al manejar o permitir que un menor conduzca el vehículo, prácticas que incrementan de manera notable la posibilidad de siniestros en la vía pública.