La desgarradora historia de Ernesto, el jubilado discapacitado desalojado por no poder pagar el alquiler Tiene 60 años y enfrenta un cuadro crítico: sin ingresos suficientes, sin red familiar y sin un destino confirmado, perdió su casa este miércoles, en medio de un operativo policial y sanitario. "Están haciendo cualquier cosa conmigo", declaró. Por + Seguir en







Ernesto fue trasladado del lugar en una ambulancia del SAME.

En una escena que expone con crudeza el deterioro social, Ernesto, un jubilado de 60 años con discapacidad, fue desalojado este miércoles del departamento que alquilaba sobre la calle French, entre Austria y Agüero, en el barrio porteño de Recoleta, tras acumular dos años sin poder afrontar el pago del alquiler, las expensas ni los servicios. "Están haciendo cualquier cosa conmigo", declaró a C5N.

La situación se da en un contexto de crisis económica donde se registra una profunda pérdida del poder adquisitivo que atraviesan jubilados y trabajadores. Jubilado de la mínima, sin margen financiero y sin respaldo familiar, el hombre quedó al borde de la calle.

Durante la mañana, efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires montaron un operativo en el lugar para concretar el desalojo. También se hicieron presentes integrantes de la red de asistencia del Gobierno porteño, quienes intentaban encontrar una alternativa habitacional de urgencia. Sin embargo, ante la consulta de este medio, las autoridades no pudieron confirmar si Ernesto ya cuenta con un destino asignado.

En paralelo, una ambulancia del SAME arribó al edificio para realizarle un control médico, en función de su condición de salud y el impacto emocional de la situación. No es la primera vez que Ernesto enfrenta este escenario. El año pasado, ya se había intentado avanzar con el desalojo y su posterior traslado a otro espacio, pero aquella instancia no prosperó.

Sin familiares que puedan asistirlo dado que su única hermana atraviesa una situación similar, su caso refleja una problemática en expansión. De acuerdo con datos del ministerio de Capital Humano, el 60% de las personas en situación de calle cayó en esa condición en los últimos dos años, una estadística que da cuenta del agravamiento del cuadro social.