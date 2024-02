La conmovedora historia de liberación de las zarigüeyas que cautivaron a las redes sociales

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/aaguvolpato/status/1757921886930080010&partner=&hide_thread=false Si me siguen saben que ellas pasaron por todo un proceso de adaptación. Están muy bien de peso y salud, y son perfectamente capaces de vivir en libertad. Además el lugar es hermoso. Y alejado de seres humanos pic.twitter.com/CPInzD6pvX — agu (@aaguvolpato) February 15, 2024

Como en su momento Agustina contó para C5N, la idea de liberarlas estaba firme desde un comienzo ya que “el cautiverio sólo es opción cuando por algún motivo físico la zarigüeya no pueda sobrevivir en libertad, si no, se tiene que hacer todo lo posible por que sean libres”.

“Este es el último reporte de Sia, Crash, Eddie y Gretel. En el día del amor, mi mejor regalo para ellas: el cielo entero y alas para hacerlo suyo”, mediante esta línea, Agustina informó a sus seguidores que el final estaba cerca.

El nuevo “hogar” de las comadrejas está lejos de los seres humanos y es perfecto para que puedan continuar con su vida. “Si me siguen saben que ellas pasaron por todo un proceso de adaptación. Están muy bien de peso y salud, y son perfectamente capaces de vivir en libertad”, aseguró.

Agustina Volpato - zarigüeyas liberación 15-2-24.png

Sin embargo, la tarea para que las zarigüeyas puedan valerse por sí mismas llevó tiempo, ya que en un principio compartieron varios días juntas en un recinto donde empezó el desapego de Agustina y tuvieron que buscar su propio alimento, que previamente ella dejaba escondido.

La liberación tomó por sorpresa a sus seguidores. Durante la tarde del 14 de febrero, Agustina se fue lejos de la ciudad pensando en no abandonarlos sino en "dejarlos elegir”. Ya que “es infinitamente mejor su libertad en este lugar que mi casa, fueron emociones encontradas, felicidad, tristeza, orgullo”.

Sia fue la única de las crías que sobrevivió de una gran camada. Lo que comenzó como una foto con información de un rescate agridulce, se transformó en una gran historia, que Agustina no esperaba. En el caso de Crash y Eddie, ellos llegaron tiempo después a la vida de Agustina ya un poco más grandes de tamaño. Por último, Gretel fue la última zarigüeya rescatada, que llegó con un gusano en el oído y muy poco peso.

Sia - Agustina Volpato 15-2-24.png

Después de varias semanas, la mini manada de zarigüeyas llegó al peso ideal para ser liberadas y volver a un entorno natural. Llegado el momento, Agustina liberó a Gretel, la más salvaje de los cuatro quién “creo que me gritó gracias cuando estaba a 10 metros”, relató la joven.

Llegó después el tan esperado turno de Crash, Eddie y Sia: “Con los otros 3 estuvimos alrededor de 1 hora. Se iban un poquito y volvían. O me movía yo y me seguían. Casi me los traigo”, continuó.

Si bien se quedaron cerca de Agustina por casi una hora, la joven explicó que no estaban asustados sino que todo lo contrario los podía ver plenos, curiosos, olfateando todo ya que estaban rodeados de langostas, aves, chicharras, todo un mundo nuevo tras vivir tanto tiempo en cautiverio.

Pero eso no es todo, cuando pudo despedirse de todos “sus bebés” como los llamó en redes sociales, Agustina se dió cuenta que Sia volvió: “Mientras la filmaba pensé que si llegaba hasta mis pies la alzaba y nos volvíamos. Pero no llegó, se fue. La esperé casi 20 minutos y no volvió. Eligió la libertad, no esperaba menos de unstoppable Sia”, finalizó.