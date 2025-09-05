5 de septiembre de 2025 Inicio
La Ciudad controlará a los deudores alimentarios en los recitales de Lali Espósito en Vélez

En los operativo, en el estadio José Amalfitani, se impedirá el acceso a quienes no cumplan con su obligación legal de alimentos.

El GCBA controlará a los deudores alimentarios en los eventos musicales.

La Ciudad controlará a deudores alimentarios morosos en los recitales que brindará la cantante Lali Espósito este sábado y domingo en la cancha de Vélez, en el barrio de Liniers.

La cantante se presentará el sábado y el domingo en el estadio José Amalfitani y quienes incumplan con sus obligaciones alimentarias no podrán ingresar a disfrutar de los shows.

Será la segunda ocasión en la que se llevará adelante un operativo de estas características en un espectáculo cultural masivo, después del realizado en junio pasado en uno de los conciertos que ofrecieron Los Piojos en la cancha de River.

Este fin de semana, quienes figuren inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) no podrán ingresar al estadio del club Vélez Sarsfield a disfrutar de los shows de la intérprete de Fanático.

El GCBA prohibirá el ingreso de quienes estén en el RDAM

Después del operativo que se desplegó este jueves antes del partido entre la Selección argentina de fútbol y Venezuela por las Eliminatorias, y siete deudores se quedaron sin poder entrar al estadio Monumental: tres de la provincia de Buenos Aires (de Ezeiza, San Martín y San Nicolás), dos de Salta, uno de Córdoba y otro de Entre Ríos.

Desde marzo pasado, la Ciudad realiza controles en espectáculos deportivos y culturales masivos para impedir que personas que incumplen con sus obligaciones alimentarias puedan acceder a actividades recreativas. La medida, impulsada por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Seguridad de la Ciudad, comenzó en estadios de fútbol y recientemente se extendió a recitales musicales y a partidos de rugby, en el marco de la reforma de la Ley N.º 269 mediante la Ley N.º 6.771, sancionada en diciembre de 2024.

Cómo será el operativo

El dispositivo de control estará a cargo de personal policial, que solicitará aleatoriamente el DNI a quienes concurren al recital de Lali Espósito, este sábado y domingo, en Liniers. Si se comprueba que una persona figura en el RDAM, se labrará un acta y se le denegará el acceso a espectáculos masivos en la Ciudad hasta tanto regularice su situación ante el juzgado correspondiente. Actualmente, el RDAM de Buenos Aires tiene inscriptas a cerca de 3.000 personas, dentro de un total de más de 11.500 registradas a nivel nacional.

Además, la Ciudad mantiene convenios con 13 provincias para intercambiar información y asegurar que los controles tengan alcance federal, sin importar la jurisdicción donde se haya dictado la medida judicial contra el infractor.“Los niños, niñas y adolescentes están en el centro de nuestras prioridades.

Con estos operativos buscamos no solo generar conciencia, sino también dejar en claro que en la Ciudad las obligaciones se cumplen sin excepción”, sostuvo el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia. "Esta política pública ya está mostrando resultados reales y se ven reflejados en el intercambio positivo con la gente en cada operativo".

