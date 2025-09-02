El filoso comentario de Lali Espósito previo a las elecciones: "Voten bien" La artista se hizo viral por la ironía que compartió con sus compañeros del jurado de La Voz Argentina, en Telefe.







Lali Espósito volvió a cargar contra el Gobierno y lanzó un comentario filoso antes de la elecciones en la Provincia de Buenos Aires, este 7 de septiembre: "Voten bien", apuntó.

La cantante tuvo que decidir como jurado de La Voz Argentina, en Telefe, qué participantes pasan a otra instancia del reality y dijo: "Voten bien, voten bien, no quiero disgustos después”.

La artista pop habló así a sus compañeros del jurado, al punto de que los integrantes de Miranda Ale Sergi y Julana Gattas sonrieron con el pedido irónico de su colega.

Embed ALERTA DE BROTE PSICÓTICO

Por favor, que el Javo no vea esto. Repito, Milei no puede ver cómo la GENIA de LALI ESPÓSITO, durante la transmisión de La Voz Argentina, hace campaña EN CONTRA DEL GOBIERNO.



No va a soportar otro disgusto... pic.twitter.com/BQhiTwfC6V — M (@MConurbasic) September 2, 2025 El video se hizo viral cuando los artistas respondieron a la mediática con carcajadas, y por el enfrentamiento que tiene Javier Milei con la artista, a la que destrató por su postura política contraria al gobierno de La Libertad Avanza.