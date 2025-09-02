IR A
El filoso comentario de Lali Espósito previo a las elecciones: "Voten bien"

La artista se hizo viral por la ironía que compartió con sus compañeros del jurado de La Voz Argentina, en Telefe.

Lali Espósito volvió a cargar contra el Gobierno y lanzó un comentario filoso antes de la elecciones en la Provincia de Buenos Aires, este 7 de septiembre: "Voten bien", apuntó.

El Indio Solari presenta Brutto.
Indio Solari presenta Brutto, una exposición de Arte Digital

La cantante tuvo que decidir como jurado de La Voz Argentina, en Telefe, qué participantes pasan a otra instancia del reality y dijo: "Voten bien, voten bien, no quiero disgustos después”.

La artista pop habló así a sus compañeros del jurado, al punto de que los integrantes de Miranda Ale Sergi y Julana Gattas sonrieron con el pedido irónico de su colega.

El video se hizo viral cuando los artistas respondieron a la mediática con carcajadas, y por el enfrentamiento que tiene Javier Milei con la artista, a la que destrató por su postura política contraria al gobierno de La Libertad Avanza.

Lali tuvo un pico de enfrentamiento personal con Javier Milei cuando el Presidente la llamó "Lali Deposito" y ella le respondió hizo dedicándole el tema Fanático. "No importa a quién votas, importa qué clase de persona sos con el otro”, lo cruzó.

