19 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Por qué caminar 5 kilómetros más por día puede beneficiar la longevidad

Un estudio revela que sumar apenas cinco minutos diarios de caminata a una velocidad de 5 km/h disminuye en un 10 % el riesgo de mortalidad por cualquier causa.

Por
La importancia de la caminata para potenciar la longevidad.

La importancia de la caminata para potenciar la longevidad.

Pixabay
  • Aumentar levemente la caminata diaria ayuda a cortar el sedentarismo y mejora la salud general.
  • Un metaestudio de The Lancet confirma que pequeños incrementos de movimiento reducen el riesgo de enfermedades.
  • Caminar más fortalece el corazón, regula la glucosa y protege frente al envejecimiento.
  • Es una actividad accesible que mejora la longevidad, el ánimo y la calidad de vida.

Incorporar cambios simples en la rutina diaria, como extender unos minutos la caminata, rodear la manzana antes de volver a casa o elegir trayectos ligeramente más largos, puede generar beneficios notables para la salud. Aunque se trate de acciones pequeñas, estas pausas activas ayudan a cortar el sedentarismo y, con el tiempo, favorecen el funcionamiento cardiovascular y el bienestar general.

Dormir puede ser un afecto fundamental para lograr una mejor longevidad.
Te puede interesar:

Por qué el descanso nocturno puede ser clave para la longevidad según expertos

Esta idea cuenta con respaldo científico a partir de un amplio metaestudio difundido por la revista The Lancet, que analizó el comportamiento y la salud de más de 135.000 adultos a lo largo de ocho años. El seguimiento incluyó poblaciones de Estados Unidos, Reino Unido, Noruega y Suecia, lo que permitió obtener conclusiones sólidas sobre la relación entre el movimiento cotidiano y la reducción del riesgo de enfermedades.

El hallazgo más llamativo no radica en confirmar que la actividad física es beneficiosa, sino en demostrar que incluso incrementos mínimos en el movimiento diario producen efectos positivos significativos. Los resultados indican que no siempre se necesita un entrenamiento intenso o estructurado, ya que integrar pequeñas dosis de actividad en la vida diaria puede marcar una diferencia real en la calidad y la expectativa de vida.

Qué beneficio tiene caminar más kilómetros por día para la longevidad

Incrementar la cantidad de kilómetros caminados cada día funciona como una herramienta eficaz para proteger la salud a largo plazo y retrasar el envejecimiento. Caminar con regularidad fortalece el sistema cardiovascular, mejora la circulación y reduce el riesgo de enfermedades como la hipertensión, la diabetes tipo 2 y los accidentes cerebrovasculares. Además, este hábito favorece el control del peso corporal y ayuda a regular los niveles de glucosa, dos factores clave para mantener el organismo en equilibrio con el paso de los años.

caminar esperanza de vida.jpg

Diversas investigaciones científicas señalan una relación directa entre el volumen de caminata diaria y una mayor esperanza de vida. Las personas que se mantienen activas suelen presentar mejores indicadores de salud celular, como una mayor preservación de los telómeros, asociados al envejecimiento biológico. Esto se traduce no solo en vivir más tiempo, sino en hacerlo con mejor movilidad, mayor fortaleza muscular y un menor deterioro cognitivo, aspectos esenciales para una vejez saludable.

Otro punto a favor de caminar más kilómetros por día es que se trata de una actividad accesible y sostenible en el tiempo. A diferencia de los entrenamientos intensos, la caminata prolongada puede incorporarse fácilmente a la rutina diaria y mantenerse de forma constante. Esta regularidad contribuye a reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y fortalecer la salud mental, factores que también influyen de manera directa en la longevidad y la calidad de vida.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La importancia de la compañía en la vida es un factor clave para la longevidad.

Por qué la "receta social" es un factor clave para la longevidad según expertos

El empresario tecnológico Bryan Johnson se propuso desafiar el paso del tiempo con una ambiciosa rutina orientada a extender su longevidad.

Secreto revelado: cómo hace el multimillonario Bryan Johnson para potenciar su longevidad día a día

La sífilis se previene con preservativo y se cura con antibióticos.

La cantidad media de casos de sífilis aumentó 71% en 2025 con respecto a los cuatro años anteriores

El ejercicio físico puede reducir la intensidad y duración de las migrañas, según expertos.

Este es el mejor ejercicio físico para decirle chau a migrañas insoportables

Tanto la FAO como la OMS y la Asociación Americana del Corazón avalan su consumo habitual.

Esto le pasa al cuerpo si como tres huevos por día: te sorprenderá

Factores biológicos y metabólicos influyen en la forma en que cada cuerpo responde a la alimentación.

Cuál es la comida que debés priorizar antes que la carne según un experto en longevidad

Rating Cero

La banda proyecta visitar Argentina en 2026 mediante el sistema de mini residencias para cuidar la salud de Keith Richards. 

¿Vuelven los Rolling Stones a Argentina en 2026?

Su preferencia se inclina por una fragancia de perfil natural y versátil.

Este es el perfume favorito de Jin de BTS: cuánto sale en Argentina

Netflix ya confirmó el estreno de la tercera temporada.
play

Se supo cuándo se estrenan los capítulos restantes de la temporada 3 de La Reina del Flow en Netflix

Esta producción, llamada El botín, llegó al catálogo el 16 de enero, y rápidamente se posicionó en el puesto 1 de tendencias en Argentina, y alcanzó el Top 10 en varios países.
play

De qué se trata El botín, la película de Netflix con Ben Affleck y Matt Damon que es furor

La cantante está con una nueva pareja.

Romance 2026: qué mujer conquistó a Rosalía y sería su nueva pareja

Griselda Siciliani evitó hablar de su separación con Luciano Castro.

Habló Griselda Siciliani en medio del escándalo con Luciano Castro

últimas noticias

Hubo un incremento en los precios mayoristas. 

La inflación mayorista se ubicó en el 2,4% en diciembre de 2025

Hace 23 minutos
Mar del Plata.

Dos propietarias desalojaron a su inquilina y le ganaron un juicio de $60 millones por daños a la propiedad

Hace 37 minutos
La banda proyecta visitar Argentina en 2026 mediante el sistema de mini residencias para cuidar la salud de Keith Richards. 

¿Vuelven los Rolling Stones a Argentina en 2026?

Hace 59 minutos
El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad.

Video: delincuentes se hicieron pasar por tenistas e intentaron robar en un edificio de Villa Urquiza

Hace 1 hora
Su preferencia se inclina por una fragancia de perfil natural y versátil.

Este es el perfume favorito de Jin de BTS: cuánto sale en Argentina

Hace 1 hora