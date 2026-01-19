Por qué caminar 5 kilómetros más por día puede beneficiar la longevidad Un estudio revela que sumar apenas cinco minutos diarios de caminata a una velocidad de 5 km/h disminuye en un 10 % el riesgo de mortalidad por cualquier causa. Por + Seguir en







La importancia de la caminata para potenciar la longevidad. Pixabay

Aumentar levemente la caminata diaria ayuda a cortar el sedentarismo y mejora la salud general.

Un metaestudio de The Lancet confirma que pequeños incrementos de movimiento reducen el riesgo de enfermedades.

Caminar más fortalece el corazón, regula la glucosa y protege frente al envejecimiento.

Es una actividad accesible que mejora la longevidad, el ánimo y la calidad de vida. Incorporar cambios simples en la rutina diaria, como extender unos minutos la caminata, rodear la manzana antes de volver a casa o elegir trayectos ligeramente más largos, puede generar beneficios notables para la salud. Aunque se trate de acciones pequeñas, estas pausas activas ayudan a cortar el sedentarismo y, con el tiempo, favorecen el funcionamiento cardiovascular y el bienestar general.

Esta idea cuenta con respaldo científico a partir de un amplio metaestudio difundido por la revista The Lancet, que analizó el comportamiento y la salud de más de 135.000 adultos a lo largo de ocho años. El seguimiento incluyó poblaciones de Estados Unidos, Reino Unido, Noruega y Suecia, lo que permitió obtener conclusiones sólidas sobre la relación entre el movimiento cotidiano y la reducción del riesgo de enfermedades.

El hallazgo más llamativo no radica en confirmar que la actividad física es beneficiosa, sino en demostrar que incluso incrementos mínimos en el movimiento diario producen efectos positivos significativos. Los resultados indican que no siempre se necesita un entrenamiento intenso o estructurado, ya que integrar pequeñas dosis de actividad en la vida diaria puede marcar una diferencia real en la calidad y la expectativa de vida.

Qué beneficio tiene caminar más kilómetros por día para la longevidad Incrementar la cantidad de kilómetros caminados cada día funciona como una herramienta eficaz para proteger la salud a largo plazo y retrasar el envejecimiento. Caminar con regularidad fortalece el sistema cardiovascular, mejora la circulación y reduce el riesgo de enfermedades como la hipertensión, la diabetes tipo 2 y los accidentes cerebrovasculares. Además, este hábito favorece el control del peso corporal y ayuda a regular los niveles de glucosa, dos factores clave para mantener el organismo en equilibrio con el paso de los años.

caminar esperanza de vida.jpg Diversas investigaciones científicas señalan una relación directa entre el volumen de caminata diaria y una mayor esperanza de vida. Las personas que se mantienen activas suelen presentar mejores indicadores de salud celular, como una mayor preservación de los telómeros, asociados al envejecimiento biológico. Esto se traduce no solo en vivir más tiempo, sino en hacerlo con mejor movilidad, mayor fortaleza muscular y un menor deterioro cognitivo, aspectos esenciales para una vejez saludable.

Otro punto a favor de caminar más kilómetros por día es que se trata de una actividad accesible y sostenible en el tiempo. A diferencia de los entrenamientos intensos, la caminata prolongada puede incorporarse fácilmente a la rutina diaria y mantenerse de forma constante. Esta regularidad contribuye a reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y fortalecer la salud mental, factores que también influyen de manera directa en la longevidad y la calidad de vida.