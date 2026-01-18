Es la oportunidad ideal para romper el sedentarismo con actividades recreativas y sociales.

La actividad física ayuda a prevenir enfermedades y fortalece el cuerpo y la mente.

Llega el verano y, con él, la oportunidad perfecta para romper con la rutina sedentaria del año. Aunque las vacaciones suelen asociarse con el descanso absoluto, cada vez más personas eligen aprovechar el tiempo libre para reconectar con el movimiento.

Qué le pasa a tu cuerpo y mente si dormís poco: lo que dicen los expertos

Mantenerse activo durante estos meses del año no requiere entrenamientos extenuantes ni mediciones de rendimiento rigurosas; por el contrario, se trata de elegir actividades que se adapten al entorno , ya sea la playa , la montaña o la ciudad.

Según expertos en bienestar y actividad física , el deporte en verano tiene un componente recreativo y social que lo hace único. A continuación, exploramos los mejores deportes para practicar en esta temporada y los beneficios que aportan a nuestra salud.

La natación es, sin duda, el deporte estrella del verano. Al practicarse en el agua, ofrece una sensación de frescura inmediata, combatiendo el calor extremo que a menudo desalienta a realizar otras actividades.

Tras procesar una gran cantidad de datos objetivos, la inteligencia artificial determinó que la natación es el deporte más completo

Es un ejercicio de bajo impacto que protege las articulaciones, lo que lo hace ideal para todas las edades. Incluso nadar 15 minutos a ritmo suave ayuda a liberar la tensión muscular acumulada y funciona como una excelente actividad de recuperación tras caminatas largas o jornadas de turismo. Combina de forma equilibrada el trabajo aeróbico con el fortalecimiento de la fuerza.

Caminatas y Senderismo (Trekking)

harvard Caminata nórdica: los beneficios que aporta según un estudio de Harvard.

Ya sea por la orilla del mar, en senderos de montaña o en parques urbanos, caminar es la actividad más accesible. No requiere equipamiento especial, más allá de un calzado adecuado, y permite explorar nuevos paisajes.

Paseos de entre 30 y 60 minutos a un ritmo cómodo ofrecen un estímulo cardiovascular completo. El senderismo en la naturaleza, además, aporta un beneficio psicológico importante: la desconexión del entorno digital y la reducción del estrés. Es una actividad "todoterreno" que se puede adaptar a cualquier nivel de condición física.

Deportes en la arena

La playa es el escenario ideal para deportes que fomentan la interacción social. El vóley playa o los juegos de paleta son clásicos que nunca fallan en las vacaciones de costa.

Estos deportes requieren velocidad en distancias cortas, fuerza ligera y mucha coordinación. Además, su carácter lúdico hace que el esfuerzo físico pase a segundo plano, favoreciendo la salud mental a través de la diversión con amigos o familiares.

Ciclismo y Running

correr pixabay

El verano invita a las salidas tempranas o al atardecer para recorrer distancias más largas. El ciclismo y el running permiten cubrir terreno y disfrutar de la brisa veraniega.

Son excelentes para quemar calorías y mejorar la capacidad pulmonar. Sin embargo, en verano es crucial realizarlos en horarios de baja radiación solar para evitar golpes de calor o consecuencias en la salud por una exposición riesgosa.

Entrenamiento Funcional al aire libre

Para quienes prefieren mantener su rutina de gimnasio pero no quieren encerrarse, el entrenamiento funcional con el propio peso corporal es la opción más práctica. Se puede realizar en un jardín, frente al mar o incluso en una habitación de hotel.

Rutinas breves de 15 a 20 minutos con sentadillas, planchas y ejercicios de core son suficientes para mantener el tono muscular. Al ser ejercicios adaptables, permiten mantenerse en forma sin necesidad de cargar con pesas o máquinas, aprovechando cualquier momento del día, preferentemente cuando baja el sol.