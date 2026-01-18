Qué le pasa a tu cuerpo y mente si dormís poco: lo que dicen los expertos Dormir menos de lo recomendado tiene efectos inmediatos y acumulativos que pueden volverse crónicas. Cuáles son. Por + Seguir en







El descanso insuficiente afecta la salud mental y física desde el corto plazo y puede generar consecuencias graves si se sostiene en el tiempo.

Dormir menos de 7 horas por noche impacta en el rendimiento mental y el equilibrio emocional.

La falta de descanso provoca síntomas desde la primera noche, como fatiga y baja concentración.

Cuando el déficit de sueño se sostiene en el tiempo, aumenta el riesgo de enfermedades graves.

Especialistas advierten que el descanso es tan clave como la alimentación o la actividad física. Dormir poco afecta de manera directa al cuerpo y a la mente, incluso desde la primera noche, según coinciden especialistas en medicina del sueño. El descanso insuficiente altera procesos cognitivos, emocionales y físicos que son esenciales para el funcionamiento diario.

En la vida cotidiana, el déficit de sueño suele asociarse a rutinas exigentes, jornadas laborales extensas, estudio, uso excesivo de pantallas o trastornos como el insomnio. Aunque las necesidades varían según la edad y la actividad, existe un consenso médico sobre un umbral mínimo de descanso para los adultos.

Los expertos advierten que no dormir lo suficiente no solo genera malestar inmediato, sino que, cuando se vuelve un hábito, puede derivar en problemas de salud de largo plazo que impactan en la calidad de vida y el bienestar general.

La privación de sueño produce efectos visibles en el corto plazo. Entre los primeros signos aparecen la somnolencia diurna, la irritabilidad, la ansiedad y la disminución del tono anímico. También se registran dificultades para concentrarse, fallas en la memoria y una baja en la creatividad y la productividad.

A nivel físico, el cansancio persistente afecta el rendimiento diario y puede alterar funciones hormonales y metabólicas. Según neurólogos especializados en trastornos del sueño, la falta de descanso influye incluso en la autoestima y en el deseo sexual.

Cuando el dormir poco se vuelve crónico, el impacto es mayor. Distintos estudios asocian este hábito con un mayor riesgo de obesidad, hipertensión, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y trastornos neurológicos como la depresión o el deterioro cognitivo.