La búsqueda de Loan y el recuerdo de Sofía Herrera, la niña desaparecida en 2008

María Elena Delgado, madre de la chica que fue vista por última vez en un camping de Tierra del Fuego hace 15 años, aseguró que siente "angustia y bronca". "No se aprende, siempre las cosas se hacen tarde", sostuvo.

La madre de Sofía Herrera, la chica que desapareció de un camping de Tierra del Fuego en septiembre de 2008 y cuyo caso dio origen a el Alerta Sofía para localizar a niñas, niños y adolescentes, expresó este miércoles su "angustia y bronca" por el caso de Loan en Corrientes ya que, según señaló, "con los años no se aprende".

"Siempre las cosas se hacen tarde. Pasaron 24 horas que son las fundamentales, lo dicen los especialistas, y todavía no tenían nada de Loan. Lamentablemente van pasando los días. Hoy hay mucha tecnología, pero tampoco está ayudando con los días que ya pasaron", lamentó María Elena Delgado en diálogo con De Una por C5N.

Sofía Herrera fue vista por última vez el 28 de septiembre de 2008 en el camping John Goodall, a 65 kilómetros de Río Grande, donde había ido a pasar un día de campo con su familia. En ese momento tenía 3 años; el 30 de diciembre pasado fue su cumpleaños número 19.

Su caso dio origen al sistema Alerta Sofía, el mismo que se activó para la búsqueda de Loan en la provincia de Corrientes. Fue desarrollado por el Ministerio de Seguridad para "coordinar la inmediata búsqueda y localización de las niñas, niños y adolescentes desaparecidos" mediante un trabajo articulado entre el sector público y privado, los medios de comunicación y la sociedad civil.

"Actúan todas las fuerzas de seguridad y también colaboran las redes sociales. Se firmó un convenio con Facebook y WhatsApp donde manda una alerta a toda la zona donde desapareció el nene y se pone la foto para que la gente colabore. Pero eso se tiene que actuar en las primeras horas, y es siempre lo que falla", señaló Elena.

Sofía Herrera La familia de Sofía Herrera la busca desde septiembre de 2008.

"Después de que pasó la causa de mi hija, la Justicia se fue perfeccionando, fueron aprendiendo sobre la marcha. Pero cuando mi hija desapareció tampoco nadie sabía nada, nadie tenía idea de nada. También se llegó tarde a donde nosotros pedimos que mandaran la Policía, y así fue pasando el tiempo", recordó.

Más de 15 años después, Elena y su familia siguen buscando a Sofía. "Tenemos la esperanza de que en algún momento ella se pueda reconocer, o que hable alguien que sabe algo y hasta el día de hoy no habló. La gente colabora mandando fotitos de chicas parecidas, con la misma edad de Sofi, y eso se investiga", explicó.

Actualmente, la principal hipótesis es que alguien se la llevó del camping. "Los perros marcan un lugar del alambrado donde del otro lado está la Ruta 3, que va camino a Ushuaia o a Río Grande", indicó la mujer. "Se cree que andaba un nómade cerca, una persona que vivía en el campo y tal vez pudo llevarse a Sofi, pero tampoco lo encuentran", añadió.

Elena aseguró que, a pesar de que se siguieron distintas pistas a lo largo de los años, aún "no sabemos qué pasó" y "no hay ninguna certeza" sobre el paradero de su hija. "También estamos muy cerca de Chile, donde tranquilamente puede vivir mi hija y no saber que es Sofía", concluyó.