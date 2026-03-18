18 de marzo de 2026 Inicio
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"La búsqueda familiar se cerró": el testimonio de María Soledad Nívoli tras la identificación de los restos de su padre

La hija de uno de los 12 desaparecidos hallados en La Perla se mostró aliviada tras cerrar un capítulo que se extendió durante 50 años. "Ver a mi hijo firmando como nieto fue reparador", señaló.

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María Soledad Nívoli habló tras el recocimiento del cuerpo de su padre.

María Soledad Nívoli habló tras el recocimiento del cuerpo de su padre.

María Soledad Nívoli, hija de uno de los desaparecidos hallados en La Perla, celebró que su familia lograra cerrar una búsqueda que se extendió durante casi cinco décadas. “Hice un suspiro después de reponerme de la noticia. Es enorme lo que está pasando. La búsqueda de nuestra familia se cerró”, expresó.

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Nívoli contó que la noticia también impactó a su entorno más cercano. “Mi mamá esperó 49 años para esto, es inmenso”, afirmó emocionada, al destacar la perseverancia familiar en la búsqueda de verdad y justicia.

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A lo largo de los años, la familia atravesó distintos momentos simbólicos para mantener viva la memoria. Uno de ellos ocurrió en 1999, cuando colocaron una lápida frente al ex centro clandestino de detención de Córdoba. “Yo sabía que ahí había pasado sus últimos días y que había sido asesinado. Fue uno de los tantos momentos”, recordó en diálogo con La Mañana por C5N.

La reciente instancia judicial que permitió la identificación de los restos también dejó escenas cargadas de emoción. Nívoli relató que el viaje a Córdoba fue acompañado por amigos y personas cercanas, quienes pudieron participar del proceso. “Cuando firmamos el acta de la audiencia y pusimos la filiación del ser que encontraron, ver a mi hijo poner ‘nieto’ y a mi pareja de 12 años poner ‘suegro’ fue muchísimo. Fue bello, reparador”, señaló.

Además, destacó el gesto del Poder Judicial durante el proceso: “Les pedimos disculpas porque la restitución llegara después de tantos años. Fue inmenso ese gesto y las palabras de un representante”.

En medio de ese contexto, su hijo Emiliano tuvo un sueño que la familia interpretó como significativo. “Soñó que había un terremoto en una escuela. El terremoto está muy presente en nuestra familia: los movimientos de tierra dejan aparecer restos que quisieron esconder. Nos reubica de otra manera”, reflexionó.

Finalmente, Nívoli subrayó que, aunque la búsqueda se termina, deja una huella profunda. “Cuando uno concluye las búsquedas, aparecen muchas cosas: amigas de la infancia, recuerdos. Lo que se recupera es la búsqueda, una militancia constante en cada gesto y cada palabra”, concluyó.

Quién era Mario Alberto Nívoli, el primer identificado entre los 12 desaparecidos hallados en La Perla

La hija de Mario Alberto Nívoli, María Soledad, era una bebé cuando un grupo de militares argentinos se llevó a su padre de su casa en General Paz. Este jueves, casi 50 años después, la mujer confirmó que los restos de Mario fueron identificados entre las 12 personas que se hallaron en los alrededores del ex centro clandestino La Perla.

Mario tenía 28 años cuando lo secuestraron, era oriundo de la localidad cordobesa de Ucacha, pero había estudiado Ingeniería Química en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y militado en la Juventud Universitaria Peronista (JUP).

En Santa Fe no solo estudió, sino que también se casó con Graciela, con quien tuvo a Mariano y María Soledad, y luego se mudaron a Concordia y a Córdoba. Según el Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba, el joven trabajaba de técnico electricista y sus compañeros le decían "Tito".

El grupo de tareas lo detuvo ilegalmente frente a su familia. Su destino fue el centro clandestino de detención, tortura y exterminio conocido como La Perla en Córdoba, bajo la órbita del militar Luciano Benjamín Menéndez.

Los represores responsables de este espacio fueron sentenciados el 25 de agosto de 2016 en la megacausa "La Perla-La Ribera-D2". Menéndez falleció menos de dos años después en febrero de 2018, se trataba del militar argentino con más cadenas perpetuas por delitos de lesa humanidad. Acumuló 13.

Mario Alberto Nívoli
Mario Alberto Nívoli.

Mario Alberto Nívoli.

El Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba condenó a "prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua" a 38 represores y absolvió a cinco por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 711 personas en La Perla y en Campo Rivera, principalmente.

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