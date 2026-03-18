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¿Pareja confirmada? Afirman que Gimena Accardi estaría en una relación tras su último viaje a España

La noticia, que comenzó como un murmullo en las plataformas digitales y rápidamente escaló a los principales portales de noticias de espectáculos.

Existen nuevos rumores sobre la actual vida amorosa de Gimena Accardi

Existen nuevos rumores sobre la actual vida amorosa de Gimena Accardi

  • Las sospechas sobre un posible noviazgo habían comenzado a finales del año pasado, alimentadas por fotos y publicaciones sugerentes en sus perfiles de Instagram.

  • El vínculo se hizo público durante su participación en el Festival de Málaga, donde se mostraron juntos en diversas actividades oficiales.

  • Ambos viajaron a España para promocionar “TILF”, la innovadora serie de formato vertical que protagonizan y que fue el origen de su acercamiento.

  • El cantante se habría separado recientemente de la modelo Milagros Viado, lo que cronológicamente coincide con el inicio de los rumores con Accardi.

Tras su reciente paso por tierras españolas, un viaje que en principio parecía estar motivado puramente por compromisos laborales y un merecido descanso, la actriz Gimena Accardi se ha convertido en el epicentro de una serie de especulaciones que apuntan a un nuevo capítulo en su vida sentimental.

La actriz volvió a agitar las redes con una nuevo romance.
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Los cronistas de sociedad y los seguidores más detallistas de sus redes sociales han comenzado a unir piezas de un rompecabezas que incluye coincidencias geográficas, interacciones sospechosas y una energía renovada que muchos interpretan como la señal inequívoca de un corazón nuevamente ocupado.

Cómo son los rumores de la nueva pareja de Gimena Accardi

Accardi y Seven Kayne

La confirmación del romance entre Gimena Accardi y el cantante Seven Kayne ha dejado de ser una simple conjetura de redes sociales para transformarse en una de las noticias más comentadas de la temporada. Los rumores, que habían comenzado a circular con fuerza desde finales del año pasado, cobraron una dimensión definitiva cuando ambos fueron vistos compartiendo momentos de gran complicidad en la ciudad de Málaga.

Aunque el motivo inicial de su desembarco en tierras españolas estaba estrictamente ligado a la promoción de "TILF", la serie de formato vertical que los tiene como protagonistas, la química entre ellos traspasó la pantalla y se hizo evidente durante las actividades públicas del prestigioso Festival de Málaga. Lo que en un principio se intentó manejar como un vínculo estrictamente profesional, terminó por revelarse como una relación consolidada que ya no teme mostrarse ante la mirada de los flashes internacionales.

Sin embargo, el camino hacia la oficialización de esta pareja no ha estado exento de tensiones y ruido mediático en el ámbito privado. La noticia del romance se entrelazó con la reciente ruptura de Joaquín Cordovero y la modelo Milagros Viado, un quiebre que parece haber dejado heridas abiertas.

La polémica estalló en las plataformas digitales cuando la joven modelo publicó un video cargado de ironía en el que parodiaba una situación vinculada a la traición sentimental, un gesto que los usuarios interpretaron inmediatamente como un dardo directo hacia su ex y la actriz. Aunque el material fue eliminado poco después, el impacto fue suficiente para que las sospechas de infidelidad se instalaran en el debate público, sumando una capa de drama a la historia de amor que se gestaba en Europa mientras los ecos del pasado todavía resonaban en Buenos Aires.

A pesar del revuelo generado por las publicaciones cruzadas y los rumores de conflicto, Gimena y Seven Kayne han decidido mantener el foco en su presente compartido en España, mostrándose cada vez más cercanos y naturales ante el público.

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