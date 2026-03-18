18 de marzo de 2026 Inicio
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Cuál es el nuevo requisitos que tiene la licencia de conducir si vas a hacer el trámite

Establece la obligación de declarar un domicilio electrónico para poder avanzar con el trámite e incorpora las modificaciones aplicadas a la documentación necesaria para conducir.

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Cambio en la licencia de conducir.

Cambio en la licencia de conducir.

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  • La Licencia Nacional de Conducir sumó cambios en su tramitación mediante la Disposición 59/2026 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
  • La nueva normativa no modifica el formato digital ni el diseño físico, sino los requisitos y pasos administrativos del trámite.
  • Se incorpora como requisito obligatorio declarar un domicilio electrónico (correo) con carácter de declaración jurada.
  • Este mail será el canal oficial para notificaciones legales, agilizando gestiones y reduciendo tiempos administrativos.

La Licencia Nacional de Conducir incorporó una nueva modificación en su proceso de tramitación, formalizada mediante la Disposición 59/2026 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). La normativa, publicada en el Boletín Oficial el viernes 20 de febrero, representa un nuevo avance en la actualización de los marcos regulatorios que rigen la seguridad vial en todo el territorio argentino.

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Este documento clave para los conductores viene atravesando una serie de cambios relevantes en el último tiempo. Entre ellos se destaca la implementación de la licencia en formato digital a través de la aplicación Mi Argentina, que permite portar la documentación en el celular con plena validez legal. A su vez, el carnet físico adoptó un rediseño con mayores medidas de seguridad orientadas a prevenir falsificaciones.

Licencia conducir

A diferencia de las actualizaciones previas, centradas en la portabilidad y la estética del documento, esta disposición pone el foco en la tramitación. Si bien el formato digital y el diseño actual continúan vigentes, la Disposición 59/2026 introduce cambios en los pasos administrativos y en los requisitos para obtener o renovar la licencia, con el objetivo de agilizar los tiempos de gestión ante las autoridades correspondientes.

Qué requisito fue actualizado para hacer el trámite de la licencia de conducir

El requisito actualizado que deben cumplir los conductores es la declaración obligatoria de un domicilio electrónico. A partir de la Disposición 59/2026 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), publicada el 20 de febrero, toda persona que solicite por primera vez o renueve su licencia debe informar una dirección de correo electrónico válida, la cual tiene carácter de declaración jurada.

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Esta medida establece que el domicilio electrónico se convierte en un paso indispensable para avanzar con el trámite. Sin este dato cargado en el Formulario Único del sistema SINALIC, la gestión no puede completarse. El objetivo es contar con un canal oficial de comunicación para enviar notificaciones legales relacionadas tanto con el estado del trámite como con eventuales infracciones o antecedentes viales.

La implementación apunta a modernizar el sistema y agilizar los procesos administrativos. Al aceptar este mecanismo, el ciudadano asume la responsabilidad de revisar periódicamente su correo, ya que todas las notificaciones enviadas allí tienen validez legal. De este modo, se optimizan tiempos, se reducen costos y se garantiza un acceso más directo a la información vinculada a la situación documental de cada conductor.

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