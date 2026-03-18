Esta película cierra una histórica saga de fantasía y acción que ahora se puede ver en Netflix: cuál es Con su llegada al catálogo de la plataforma, una nueva generación puede ser testigo del cierre de esta histórica saga de fantasía y acción. + Seguir en







En el tramo final, la historia plantea un dilema decisivo: para vencer a un rival tan poderoso, los MacLeod comprenden que deberán ir más allá de sus propias fuerzas. Netflix

Para los fanáticos del género, Highlander: Endgame se presenta como una pieza de culto que actualmente puede encontrarse en Netflix. Esta entrega resulta clave dentro de la franquicia, ya que logra unir el universo cinematográfico con el televisivo al reunir a Connor MacLeod, interpretado por Christopher Lambert, con Duncan MacLeod, encarnado por Adrian Paul. El cruce de estos personajes busca dar un cierre épico a la historia de los Inmortales, una mitología que ganó seguidores desde los años 80.

La trama adopta un tono más oscuro y personal, enfrentando a los protagonistas con Jacob Kell, un antagonista que desafía las reglas del “Juego”. A través de saltos temporales que recorren desde la Escocia medieval hasta la era contemporánea, la historia profundiza en el peso de la inmortalidad y en los sacrificios necesarios para sobrevivir. En este contexto, no solo se pone a prueba la destreza en combate, sino también los vínculos que unen a los MacLeod a lo largo del tiempo.

Con su incorporación al catálogo de la plataforma, nuevas audiencias pueden acercarse al desenlace de esta saga de fantasía y acción. Aunque la franquicia transitó distintos caminos, esta película destaca por su intención de unificar la historia y ofrecer secuencias de lucha con el estilo característico de la serie de los 90. Se trata de una oportunidad interesante para redescubrir una de las leyendas más persistentes del cine fantástico.

Highlander: El encuentro final En el tramo final, la historia plantea un dilema decisivo: para vencer a un rival tan poderoso, los MacLeod comprenden que deberán ir más allá de sus propias fuerzas. Netflix Sinopsis de Highlander: El encuentro final, la película tendencia en Netflix La historia marca un punto clave dentro de la franquicia al cruzar los caminos de Connor MacLeod y Duncan MacLeod, figuras centrales del universo Highlander. Tras siglos de enfrentamientos, ambos inmortales deben unirse para hacer frente a Jacob Kell, un enemigo ligado al pasado de Connor que ha quebrado las reglas del “Juego”. Después de absorber el poder de numerosos inmortales, Kell se convierte en una amenaza descomunal que pone en riesgo el equilibrio de su mundo.

El relato adopta un tono más introspectivo y oscuro, introduciendo el Santuario, un refugio donde los inmortales pueden abandonar la lucha y permanecer en un descanso eterno. Cuando este lugar es atacado, los protagonistas se ven forzados a actuar y a enfrentar sus propios fantasmas. A través de recuerdos que se remontan a la Escocia medieval, la trama revela vínculos familiares, pérdidas y sacrificios que marcaron su destino a lo largo de los siglos.

En el tramo final, la historia plantea un dilema decisivo: para vencer a un rival tan poderoso, los MacLeod comprenden que deberán ir más allá de sus propias fuerzas. Con enfrentamientos intensos y un desenlace cargado de emoción, la película redefine la premisa de que “solo puede haber uno”. Su llegada a Netflix permite a una nueva generación redescubrir este cierre épico dentro de la fantasía de acción. Tráiler de Highlander: El encuentro final Embed - Los inmortales: Juego final (Trailer) Reparto de Highlander: El encuentro final Adrian Paul – Duncan MacLeod

Christopher Lambert – Connor MacLeod

Bruce Payne – Jacob Kell

Lisa Barbuscia – Kate Devaney MacLeod / Faith

Donnie Yen – Jin Ke

Jim Byrnes – Joe Dawson

Peter Wingfield – Methos

Beatie Edney – Heather MacDonald MacLeod

Sheila Gish – Rachel Ellenstein

Damon Dash – Carlos Dash

Ian Paul Cassidy – Cracker Bob

Adam Copeland – Lachlan