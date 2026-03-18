IR A
IR A

Esta película cierra una histórica saga de fantasía y acción que ahora se puede ver en Netflix: cuál es

Con su llegada al catálogo de la plataforma, una nueva generación puede ser testigo del cierre de esta histórica saga de fantasía y acción.

En el tramo final

En el tramo final, la historia plantea un dilema decisivo: para vencer a un rival tan poderoso, los MacLeod comprenden que deberán ir más allá de sus propias fuerzas.

Netflix

Para los fanáticos del género, Highlander: Endgame se presenta como una pieza de culto que actualmente puede encontrarse en Netflix. Esta entrega resulta clave dentro de la franquicia, ya que logra unir el universo cinematográfico con el televisivo al reunir a Connor MacLeod, interpretado por Christopher Lambert, con Duncan MacLeod, encarnado por Adrian Paul. El cruce de estos personajes busca dar un cierre épico a la historia de los Inmortales, una mitología que ganó seguidores desde los años 80.

Esta producción se suma a las Series de Netflix que tenés que ver si amás la acción y las tramas complejas
Te puede interesar:

Esta serie distópica llegó a Netflix y promete destacarse: tiene 4 temporadas aclamadas por la crítica

La trama adopta un tono más oscuro y personal, enfrentando a los protagonistas con Jacob Kell, un antagonista que desafía las reglas del “Juego”. A través de saltos temporales que recorren desde la Escocia medieval hasta la era contemporánea, la historia profundiza en el peso de la inmortalidad y en los sacrificios necesarios para sobrevivir. En este contexto, no solo se pone a prueba la destreza en combate, sino también los vínculos que unen a los MacLeod a lo largo del tiempo.

Con su incorporación al catálogo de la plataforma, nuevas audiencias pueden acercarse al desenlace de esta saga de fantasía y acción. Aunque la franquicia transitó distintos caminos, esta película destaca por su intención de unificar la historia y ofrecer secuencias de lucha con el estilo característico de la serie de los 90. Se trata de una oportunidad interesante para redescubrir una de las leyendas más persistentes del cine fantástico.

Highlander: El encuentro final
En el tramo final, la historia plantea un dilema decisivo: para vencer a un rival tan poderoso, los MacLeod comprenden que deberán ir más allá de sus propias fuerzas.

En el tramo final, la historia plantea un dilema decisivo: para vencer a un rival tan poderoso, los MacLeod comprenden que deberán ir más allá de sus propias fuerzas.

Sinopsis de Highlander: El encuentro final, la película tendencia en Netflix

La historia marca un punto clave dentro de la franquicia al cruzar los caminos de Connor MacLeod y Duncan MacLeod, figuras centrales del universo Highlander. Tras siglos de enfrentamientos, ambos inmortales deben unirse para hacer frente a Jacob Kell, un enemigo ligado al pasado de Connor que ha quebrado las reglas del “Juego”. Después de absorber el poder de numerosos inmortales, Kell se convierte en una amenaza descomunal que pone en riesgo el equilibrio de su mundo.

El relato adopta un tono más introspectivo y oscuro, introduciendo el Santuario, un refugio donde los inmortales pueden abandonar la lucha y permanecer en un descanso eterno. Cuando este lugar es atacado, los protagonistas se ven forzados a actuar y a enfrentar sus propios fantasmas. A través de recuerdos que se remontan a la Escocia medieval, la trama revela vínculos familiares, pérdidas y sacrificios que marcaron su destino a lo largo de los siglos.

En el tramo final, la historia plantea un dilema decisivo: para vencer a un rival tan poderoso, los MacLeod comprenden que deberán ir más allá de sus propias fuerzas. Con enfrentamientos intensos y un desenlace cargado de emoción, la película redefine la premisa de que “solo puede haber uno”. Su llegada a Netflix permite a una nueva generación redescubrir este cierre épico dentro de la fantasía de acción.

Tráiler de Highlander: El encuentro final

Embed - Los inmortales: Juego final (Trailer)

Reparto de Highlander: El encuentro final

  • Adrian Paul – Duncan MacLeod
  • Christopher Lambert – Connor MacLeod
  • Bruce Payne – Jacob Kell
  • Lisa Barbuscia – Kate Devaney MacLeod / Faith
  • Donnie Yen – Jin Ke
  • Jim Byrnes – Joe Dawson
  • Peter Wingfield – Methos
  • Beatie Edney – Heather MacDonald MacLeod
  • Sheila Gish – Rachel Ellenstein
  • Damon Dash – Carlos Dash
  • Ian Paul Cassidy – Cracker Bob
  • Adam Copeland – Lachlan
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El relato funciona como un espejo de realidades presentes en muchas grandes ciudades, abordando temas como el determinismo social, la corrupción política y la búsqueda de identidad en los márgenes de la sociedad.

Tres hermanos, mucha historia y decisiones muy difíciles: esta película de Netflix cierra una trilogía única

Un novio por suscripción (título original: Boyfriend on Demand / ) es un K-drama de comedia romántica que se estrenó en Netflix el 6 de marzo de 2026. 

Cuál es la trama de Un novio por suscripción, la serie coreana que es de lo más visto de Netflix

El elenco de Amor y muerte está conformado por Elizabeth Olsen, Jesse Plemons, Lily Rabe, Patrick Fugit, Krysten Ritter, Tom Pelphrey, Keir Gilchrist y Elizabeth Marvel. 
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Amor y muerte, la miniserie con Elizabeth Olsen que te dejará sin palabras

La película fue dirigida por Bruce Beresford y sigue la historia de una mujer que, tras ser encarcelada por un crimen que no cometió, descubre que su marido sigue vivo y planea vengarse utilizando la ley del non bis in idem (doble riesgo)
play

Doble riesgo es la película del momento en Netflix: de qué se trata la producción de los 90

Esa noche es una historia que profundiza en personajes para explorar las decisiones morales de cada uno. Con el suspenso y drama que componen sus seis episodios.
play

Cuál es la trama de Esa noche, la serie intensa con secretos familiares que es de lo más visto de Netflix

¿De qué se trata El gran George Foreman, la película sobre el histórico boxeador que es furor en Netflix?
play

De qué se trata El gran George Foreman, la película sobre el histórico deportista que es furor en Netflix

últimas noticias

Juicio por YPF: la Justicia de Estados Unidos suspendió todas las demandas

Juicio por YPF: la Justicia de Estados Unidos suspendió todas las demandas

Hace 5 minutos
play

Protestas frente al Congreso: detuvieron a tres personas y trasladaron a un hombre al hospital

Hace 21 minutos
Cambio en la licencia de conducir.

Cuál es el nuevo requisitos que tiene la licencia de conducir si vas a hacer el trámite

Hace 41 minutos
Tostado de jamón y queso en la air fryer rico y rápido 

Cómo hacer sándwich de jamón y queso en la air fryer con un secreto para que quede súper húmedo

Hace 42 minutos
Romero fue figura en la semifinal del Mundial 2014 ante Países Bajos.

Jugó una final de un Mundial con la Selección argentina y causó sorpresa con una decisión contundente

Hace 43 minutos