Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Amor y muerte, la miniserie con Elizabeth Olsen que te dejará sin palabras

La historia se basa en los hechos reales que rodearon a Candy Montgomery, también conocida como “La asesina del hacha”.

Elizabeth Olsen , la estrella detrás de la Bruja Escarlata en Marvel Studios , toma un rumbo más oscuro en la miniserie Amor y muerte (Love & Death) , de HBO Max. Creada por David E. Kelley (Big Little Lies) y dirigida por Lesli Linka Glatter (Mad Men), la historia retrata las vidas de dos parejas muy devotas , Candy y Pat Montgomery, y Betty y Allan Gore. Una infidelidad comenzará a crear tensiones entre las dos mujeres hasta que una de ellas decide acabar con la vida de la otra .

Doble riesgo es la película del momento en Netflix: de qué se trata la producción de los 90

Del género true crime , este título profundiza en los hechos que rodearon a “La asesina del hacha”, apodo por el cual se le conoció también a Candy Montgomery . Olsen interpreta a esta ama de casa determinada a hacer feliz a su marido en su apacible hogar que, de pronto, siente el desgaste de esta relación y comienza a interesarse por el esposo de su amiga y vecina, Betty Gore (Lily Rabe) .

La serie limitada es un título original de HBO Max y es co-producida por Lionsgate . Entre los productores figuran David E. Kelley (también guionista); Lesli Linka Glatter; Nicole Kidman y Per Saari a través de Blossom Films; Scott Brown y Megan Creydt a través de Texas Monthly; Matthew Tinker; Michael Klick; y Helen Verno.

Los tres primeros episodios de Amor y muerte se estrenaron el 27 de abril de 2025 en HBO Max , y actualmente esta producción se encuentra disponible en la gran N roja . La temporada consta de siete capítulos en total .

Allan Gore (Jesse Plemons) engañará a su mujer para ocultar sus escapadas y encuentros amorosos con Candy . Sin embargo, jamás se imaginó que esta aventura extra matrimonial acabaría con el asesinato de Betty . La trama se basó en el libro Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs , que consiste en una colección de artículos periodísticos de Texas Monthly (parte uno y dos de “Love & Death in Silicon Prairie”).

“Quería profundizar en estos personajes y su mundo, al mismo tiempo que equilibraba los cambios tonales en la historia original”, aseguró Glatter. “La historia trata en gran medida de una versión percibida del clásico sueño americano. Se trata de la vida a fines de la década de 1970, una época en la que la gente se casaba a los 22 años, tenía hijos y la iglesia era su red social. No quería que la narración careciera de ligereza. La vida no es así. Esta es también una historia que, si no fuera verdad, en realidad no podrías inventarla”.

amor-y-muertewebp

Tráiler de Amor y muerte

Embed - Amor y muerte | Teaser oficial | HBO Max

Reparto de Amor y muerte

El elenco de Amor y muerte está conformado por Elizabeth Olsen, Jesse Plemons, Lily Rabe, Patrick Fugit, Krysten Ritter, Tom Pelphrey, Keir Gilchrist y Elizabeth Marvel. Para la cineasta Lesli Linka Glatter, la selección de la actriz detrás de Candy fue lo primero que se le vino a la mente. “Cuando leí los increíbles guiones de David, pensé inmediatamente en Elizabeth Olsen”, contó.

Y agregó que fue determinante su cautivadora filmografía: “La recordaba de su película revelación [2011] Martha Marcy May Marlene. Su carrera es una combinación muy interesante de provocativas películas independientes y proyectos comerciales como WandaVision. Lizzie es una actriz increíblemente inteligente y versátil: es muy inteligente, proviene del teatro y estudió literatura rusa en la Universidad de Nueva York. Ella es una auténtica experta”.