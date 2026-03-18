Doble riesgo es la película del momento en Netflix: de qué se trata la producción de los 90 A casi tres décadas de su llegada a los cines, la película Doble riesgo ha vuelto a captar la atención del público tras su llegada a Netflix. + Seguir en







La película fue dirigida por Bruce Beresford y sigue la historia de una mujer que, tras ser encarcelada por un crimen que no cometió, descubre que su marido sigue vivo y planea vengarse utilizando la ley del "non bis in idem" (doble riesgo)

A casi tres décadas de su llegada a los cines, la película Doble riesgo ha vuelto a captar la atención del público. El clásico thriller protagonizado por Ashley Judd y Tommy Lee Jones se ha convertido en una de las producciones más vistas dentro del catálogo de Netflix, demostrando que algunas historias logran mantenerse vigentes incluso 27 años después de su estreno original.

Estrenada en 1999, Doble riesgo cuenta la historia de Libby Parsons, una mujer que es acusada del asesinato de su marido tras una misteriosa desaparición durante un viaje en barco. Las pruebas parecen condenarla sin remedio, pero con el tiempo descubre que su esposo fingió su propia muerte para incriminarla y escapar con una fortuna. A partir de ese momento, la trama se transforma en un intenso thriller de persecución, engaños y justicia personal.

A lo largo de su recorrido, Doble riesgo mezcla acción, misterio y drama familiar. La protagonista inicia una búsqueda para encontrar a su esposo y recuperar a su hijo, mientras es perseguida por su oficial de libertad condicional, interpretado por Tommy Lee Jones. Esa relación entre perseguidor y fugitiva agrega tensión constante al thriller, que avanza entre viajes, pistas ocultas y enfrentamientos inesperados.

Sinopsis de Doble riesgo, la película destacada de Netflix Uno de los elementos más atractivos de la película es el concepto legal que le da título. La llamada “doble incriminación” de la ley estadounidense establece que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito. Esa idea se convierte en el motor de la historia cuando Libby, tras salir de prisión, comprende que podría enfrentarse a su marido sin volver a ser juzgada por el mismo crimen.

El clímax de la película llega cuando Libby finalmente confronta a su marido, quien vive bajo una identidad falsa. La revelación de la verdad y una confesión grabada cambian el rumbo de la historia y llevan a un desenlace cargado de acción. El conflicto se resuelve en un enfrentamiento directo que termina con el responsable del engaño pagando por sus crímenes. Nick, el marido de Libby, desaparece y ella es encarcelada por su supuesto asesinato. En prisión descubre que su marido sigue vivo y que, según la quinta enmienda, no se le puede juzgar dos veces por el mismo delito.

Aunque en su momento recibió críticas mixtas, el paso del tiempo parece haber jugado a favor de Doble riesgo. Hoy, gracias a su llegada a Netflix, el thriller volvió a encontrar audiencia y se posiciona entre los contenidos más vistos a 27 años de su estreno original. doble riesgo Tráiler de Doble riesgo Embed - DOBLE RIESGO 1999 trailer subtitulado Reparto de Doble riesgo El reparto principal de la película "Doble riesgo" (también conocida como Doble traición en España o Double Jeopardy en inglés), estrenada en 1999, está encabezado por: Ashley Judd: Interpreta a Elizabeth "Libby" Parsons, la mujer acusada injustamente de asesinar a su esposo.

Interpreta a Elizabeth "Libby" Parsons, la mujer acusada injustamente de asesinar a su esposo. Tommy Lee Jones: Interpreta a Travis Lehman, el oficial de libertad condicional que la persigue.

Interpreta a Travis Lehman, el oficial de libertad condicional que la persigue. Bruce Greenwood : Interpreta a Nick Parsons, el esposo de Libby que finge su propia muerte.

: Interpreta a Nick Parsons, el esposo de Libby que finge su propia muerte. Annabeth Gish: Interpreta a Angela "Angie" Green, la amiga de Libby que desaparece con su hijo y su esposo.

Interpreta a Angela "Angie" Green, la amiga de Libby que desaparece con su hijo y su esposo. Roma Maffia: Interpreta a Margaret Skolowski, una de las reclusas que ayuda a Libby en prisión.

Interpreta a Margaret Skolowski, una de las reclusas que ayuda a Libby en prisión. Jay Brazeau: Interpreta a Bobby Long. La película fue dirigida por Bruce Beresford y sigue la historia de una mujer que, tras ser encarcelada por un crimen que no cometió, descubre que su marido sigue vivo y planea vengarse utilizando la ley del "non bis in idem" (doble riesgo), que impide que una persona sea juzgada dos veces por el mismo delito. dobleee riesgooo