Estos paseos son más conocidos por los turistas que por los porteños: cuáles son los destinos ocultos de Buenos Aires

Para el turista, estos lugares representan la "verdadera Buenos Aires", esa que se aleja del cliché para ofrecer una experiencia de autenticidad.

Existe una Buenos Aires paralela que late fuera de los circuitos tradicionales de las guías de Turismo y el ritmo vertiginoso del microcentro. Paradójicamente, mientras miles de residentes atraviesan la ciudad diariamente con la mirada fija en el pavimento o en sus dispositivos móviles, un flujo constante de visitantes internacionales descubre rincones que para el porteño promedio han pasado a ser parte de un paisaje invisible.

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblo con mucho campo para pasar el finde largo de marzo 2026

Esta curiosa asimetría en la percepción del espacio público ha dado lugar a un fenómeno donde ciertos pasajes, museos temáticos y joyas arquitectónicas son valorados casi exclusivamente por quienes llegan desde otras latitudes, dejando a los habitantes locales en una posición de desconocimiento sobre la riqueza patrimonial y cultural que se esconde a la vuelta de sus propias casas.

En el corazón de Monserrat, este pasaje restaurado funciona como hotel boutique y museo de sitio. Bajo suelos vidriados, los visitantes pueden observar más de 2.400 piezas arqueológicas de los siglos XVII al XIX, que incluyen desde tinteros hasta muros coloniales, en un edificio con un pasado ligado a figuras como Martín de Álzaga y Felicitas Guerrero.

En el quinto piso del emblemático edificio inspirado en la Divina Comedia, se esconde una librería independiente que funciona como refugio literario. Además de su catálogo especializado , ofrece una agenda de ceremonias del té y permite finalizar la visita con una vista panorámica en el Salón 1923 .

Buenos Aires cuenta con una de las colecciones beatlemaníacas más grandes del planeta , propiedad de Rodolfo Vázquez (récord Guinness). El museo exhibe rarezas, posters y objetos personales que recorren la evolución de los "cuatro de Liverpool" en pleno centro de la Avenida Corrientes.

Pasaje General Paz en Colegiales

-Pasaje General Paz en Colegiales - Turismo

Este icónico pasaje de 1925 es un ejemplo de la arquitectura de viviendas colectivas de la época inmigrante. Con sus patios internos repletos de plantas, puentes y baldosas ajedrezadas, ofrece una atmósfera de película que invita a bajar el ritmo y apreciar el diseño de principios de siglo.

Palacio Noel y su Jardín Andaluz

PALACIO-NOEL

Sede del Museo Isaac Fernández Blanco, esta joya neocolonial en Retiro esconde un oasis de mayólicas, fuentes y olivos centenarios. Es el sitio ideal para disfrutar del silencio en un entorno de arte hispanoamericano, con el beneficio de acceso gratuito los días miércoles.

Pasaje Russell en Palermo

Pasaje Russel - Turismo CABA

Este callejón silencioso es una pieza clave de la mitología borgeana, siendo el escenario del cuento "Juan Muraña". Caminar por sus adoquines es conectar con el Palermo de cuchilleros y casas bajas que Jorge Luis Borges transformó en literatura, manteniendo un aire íntimo que sobrevive a la modernidad del barrio.

Muchos de estos lugares requieren reserva previa para sus recorridas guiadas, como el Pasaje Belgrano los jueves por la noche, o tienen horarios específicos, como la Oficina de Libros que abre solo lunes y viernes. Estos paseos combinan la gastronomía, la literatura y la arqueología, permitiendo que un simple recorrido a pie se transforme en una lección de historia porteña accesible para todos.