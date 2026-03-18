Estos paseos son más conocidos por los turistas que por los porteños: cuáles son los destinos ocultos de Buenos Aires

Existen varios rincones ocultos del Turismo masivo dentro de CABA, imperdibles para quienes buscan conocer la ciudad desdde otra perspectiva
Pablo Bedrossian
La Ciudad de Buenos Aires alberga una serie de enclaves que, a pesar de su incalculable valor histórico y estético, suelen pasar inadvertidos.
Estos espacios no son simplemente puntos en un mapa, sino auténticas grietas en el tiempo que permiten escapar del bullicio de la metrópoli contemporánea
Existen desde bibliotecas escondidas en las alturas de los edificios más emblemáticos hasta jardines andaluces que funcionan como oasis de silencio a metros de las avenidas más ruidosas.
Estos seis paseos invitan a redescubrir la identidad porteña con la mirada fresca de quien visita la ciudad por primera vez.
Existe una Buenos Aires paralela que late fuera de los circuitos tradicionales de las guías de Turismo y el ritmo vertiginoso del microcentro. Paradójicamente, mientras miles de residentes atraviesan la ciudad diariamente con la mirada fija en el pavimento o en sus dispositivos móviles, un flujo constante de visitantes internacionales descubre rincones que para el porteño promedio han pasado a ser parte de un paisaje invisible.
Esta curiosa asimetría en la percepción del espacio público ha dado lugar a un fenómeno donde ciertos pasajes, museos temáticos y joyas arquitectónicas son valorados casi exclusivamente por quienes llegan desde otras latitudes, dejando a los habitantes locales en una posición de desconocimiento sobre la riqueza patrimonial y cultural que se esconde a la vuelta de sus propias casas.
Qué paseos ocultos son ideales para visitar en Buenos Aires
Pasaje Belgrano y Cassa Lepage
En el corazón de Monserrat, este pasaje restaurado funciona como hotel boutique y museo de sitio. Bajo suelos vidriados, los visitantes pueden observar más de 2.400 piezas arqueológicas de los siglos XVII al XIX, que incluyen desde tinteros hasta muros coloniales, en un edificio con un pasado ligado a figuras como Martín de Álzaga y Felicitas Guerrero.
Oficina de Libros en el Palacio Barolo
En el quinto piso del emblemático edificio inspirado en la Divina Comedia, se esconde una librería independiente que funciona como refugio literario. Además de su catálogo especializado, ofrece una agenda de ceremonias del té y permite finalizar la visita con una vista panorámica en el Salón 1923.
Museo de los Beatles en Paseo La Plaza
Buenos Aires cuenta con una de las colecciones beatlemaníacas más grandes del planeta, propiedad de Rodolfo Vázquez (récord Guinness). El museo exhibe rarezas, posters y objetos personales que recorren la evolución de los "cuatro de Liverpool" en pleno centro de la Avenida Corrientes.
Pasaje General Paz en Colegiales
Este icónico pasaje de 1925 es un ejemplo de la arquitectura de viviendas colectivas de la época inmigrante. Con sus patios internos repletos de plantas, puentes y baldosas ajedrezadas, ofrece una atmósfera de película que invita a bajar el ritmo y apreciar el diseño de principios de siglo.
Palacio Noel y su Jardín Andaluz
Sede del Museo Isaac Fernández Blanco, esta joya neocolonial en Retiro esconde un oasis de mayólicas, fuentes y olivos centenarios. Es el sitio ideal para disfrutar del silencio en un entorno de arte hispanoamericano, con el beneficio de acceso gratuito los días miércoles.
Pasaje Russell en Palermo
Este callejón silencioso es una pieza clave de la mitología borgeana, siendo el escenario del cuento "Juan Muraña". Caminar por sus adoquines es conectar con el Palermo de cuchilleros y casas bajas que Jorge Luis Borges transformó en literatura, manteniendo un aire íntimo que sobrevive a la modernidad del barrio.
Muchos de estos lugares requieren reserva previa para sus recorridas guiadas, como el Pasaje Belgrano los jueves por la noche, o tienen horarios específicos, como la Oficina de Libros que abre solo lunes y viernes. Estos paseos combinan la gastronomía, la literatura y la arqueología, permitiendo que un simple recorrido a pie se transforme en una lección de historia porteña accesible para todos.