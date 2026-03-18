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Revelaron el motivo de la pelea entre Emilia Mernes, Tini Stoesel y María Becerra

La relación entre las artistas argentinas estaría rota luego de una fuerte pelea y no habría vuelta atrás. Versiones cruzadas y la teoría de Martín Cirio. ¿Qué pasó?

¿Qué pasó entre las divas del pop?

¿Qué pasó entre las divas del pop?

Redes sociales

La relación de Tini Stoessel y María Becerra con Emilia Mernes está rota desde hace meses y en las últimas horas se dieron a conocer las primeras teorías respecto al motivo de la pelea y no parece haber reconciliación en el corto tiempo. ¿Qué pasó?

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Una de las teorías es que Emilia le sacó parte del staff de bailarines a Tini para llevarlos a su equipo, aunque también agregan que no solo sería parte de las personas que suben al escenario, sino también el estilista, quien publicó historias en Instagram donde hablaba de cierre de ciclos.

Otra de las teorías es que la amistad entre María y Tini creció tanto que la protagonista de Violetta se enteró del verdadero motivo de la pelea e hizo que se quede de la vereda de su amiga. De este modo, se involucra hasta pelearse con Emilia por apoyarla.

Otro de los que opinó fue Martín Cirio y explicó en referencia a un video de Tini donde hablaba de que se alejó de “víboras”: “Pueden estar re contra peleadas, o tal vez no, sí, o no, pero lo que sí sabemos es que María Becerra dejó de seguir a Emilia. Porque chicos, dale, está todo mal. Esto yo ya lo había dicho y por supuesto el tiempo me da la razón”.

emilia tini maria becerra

Y concluyó: “Se empezaron a dar cuenta de ciertos tejes y manejes de Emilia. ¡Pero es más viva que todas juntas! Tiene algunas cositas, es tejedora".

Lo cierto es que tanto Tini como María dejaron de seguir a Emilia en sus redes sociales. Primero fue la exintegrante de Los del espacio y después la joven actriz, con quien hasta hace poco mantuvo vínculo y compartió escenario.

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En medio de especulaciones sobre una posible pelea, Tini Stoessel y María Becerra le declararon la guerra a Emilia Mernes. A esto se sumaron figuras como Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes, quienes apoyaron la queja de las artistas y todas la dejaron de seguir. ¿Qué pasó?

Si bien, la pelea entre Emilia y María era algo que ya se sabía desde hace mucho tiempo, ya que la grieta estuvo con Los del espacio. Solían mostrarse juntas, pero hubo una ruptura marcada por un hecho que nunca fue revelado, sin embargo, se especula que fue guerra de egos.

Una de las amigas más cercanas de ambas era Tini. No solo invitaba a cantar a Mernes en todos los shows, sino que también asistió al River de Becerra para cantar dos de sus hits. Pero también se alejó de Emilia por motivos que se desconocen. Ante esto, también la dejó de seguir.

Acto seguido, Antonela Roccuzzo, quien tiene relación con Tini porque ambas son pareja de Lionel Messi y Rodrigo De Paul, respectivamente, que son compañeros en Inter Miami, la dejó de seguir a Emilia también. Algo que sumó a Valentina Cervantes, novia de Enzo Fernández, otro jugador de la Selección argentina.

A pesar de que no se dio a conocer el motivo y tampoco ninguna de las famosas que le dieron unfollow tienen relación entre sí, todas dejaron de seguirla en una medida conjunta. ¿Qué habrá pasado?

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