18 de marzo de 2026 Inicio
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Insólito momento en el Congreso: le llevaron un rifle de aire comprimido a un diputado

El repartidor, que se presentó en el edificio, fue retenido por la seguridad, luego de detectar el contenido del paquete.

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Insólito momento en el Congreso.

Insólito momento en el Congreso.

Una escena impensada se vivió en el Anexo del Congreso de la Nación. Un repartidor se presentó con un paquete para un diputado. Una vez que el elemento fue revisado con el escáner, se observó que contenía un rifle de aire comprimido. De inmediato, el personal de seguridad retuvo al hombre.

Los comentarios sobre la intimidad de la pareja se hicieron virales en redes.
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"Otro día trancu en el Congreso" ironizó Paulón al escribir el posteo en la red social X. "Parece que un Diputado/a compró una escopeta por MELI y pidió que se la envíen a su oficina de…. Congreso. Por suerte el dispositivo de seguridad de la Cámara la detectó y evitó que pudiera ser ingresada al Anexo A. Seguimos con más informaciones para este boletín", cerró.

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En un principio, Paulón no brindó más información al respecto, al contrario, volvió a citar su posteo para criticar al gobierno de Javier Milei y el dispositivo de seguridad que, regularmente, se encuentra en el Congreso: "Lo más curioso es que la zona está plagada de policías y gendarmes para gasear y golpear jubilados. Peeeeeero el paquete con la escopeta llegó sin mayores inconvenientes".

En paralelo, el periodista David Cayón confirmó la información en un tweet: "Un diputado/a compró x @Mercadolibre un rifle de aire comprimido. Se lo mandó al anexo del Congreso. Llego el vendedor y cuando ingresó al edificio pasó el “paquete” por el escáner. Fue retenido y el paquete se lo llevó la custodia de Diputados".

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Quién fue el diputado/a que pidió que le entregaran un rifle en el Congreso

Eso no es todo, sino que Cayón contó que no es la primera vez que esto ocurre sino que "hace unos 15 días sucedió algo similar en el Senado. En este caso, un senador se olvidó un cuchillo para asado en la mochila que llevaba una asesora y que pasó por el escáner. Tuvo que ir el senador a explicar la situación".

Tiempo después también compartió la identidad del supuesto diputado que habría comprado el rifle: "Es Javier Sánchez Wrba del bloque del PRO. Oriundo de Trenque Lauquen dicen que lo compró para el campo", información que también compartió el locutor Gabriel Sanfilippo en su cuenta de X.

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