Se conoció el video del escándalo Fernández–Callejón, donde casi se van a las manos Salió a la luz el video de la feroz pelea entre Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón después de que el conductor mandara al corte porque la situación se había salido de control. "Sos una conventillera por eso gritás", acusó la actriz a la mediática. "Asquerosa", le retrucó. + Seguir en







Las panelistas se trenzaron al aire y el conductor suplente debió cortar la transmisión con una tanda publicitaria para frenar el enfrentamiento.

Salió a la luz el video de la feroz pelea entre las panelistas, Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón, después de que el conductor tuviera que mandar al corte porque la situación se había salido de control. Gritos, insultos y tensión en un estudio que extrañó la presencia de la Diva en un momento que no parece tener retorno. "Sos una conventillera por eso gritás", acusó la actriz a la mediática.

Fue, sin dudas, el día más áspero para Federico Seeber, que debió ponerse al frente en reemplazo de La One en su programa. Para las panelistas Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón, en cambio, fue apenas otro round en su eterna batalla mediática. Ambas disfrutan de jugar con fuego y cuando se cruzan, la pantalla arde: los gritos vuelan, las chicanas se multiplican y el riesgo de que todo termine en un incendio es inminente. Eso fue exactamente lo que ocurrió ayer por la mañana en La Mañana con Moria (El Trece).

Todo se salió de control cuando la mediática defendió a su pareja y abogado Roberto Castillo y a su familia: "Vivimos extorsionados, loco, basta. Queremos vivir en paz, formando nuestra familia, basta". Fue en ese momento que "La Callejón" dijo la palabra mágica que detonó a Cinthia, eso que nunca se debe decir cuando se pierden los estribos: "tranquila", y se pudrió todo.

María Fernando Callejón - Cinthia Fernández "Es mi familia, vos no te metas, bien que amenazaste la semana pasada con mi familia y con mis hijas". Luego, agregó enojada: "De vos me voy a ocupar después".apuntó sin filtros Fernández. Los comentarios fueron subiendo de tono y lo que eran reproches cargados de furia se transformaron en gritos que volvió el clima irrespirable.

Pero, la pelea no terminó con el corte de cámara: fuera del aire, el nivel de agresión subió todavía más. Desde Polémica en el Bar (América TV) difundieron el video en el que se ve a María Fernanda Callejón desatar su furia contra Cinthia Fernández. Entre insultos y gritos, lanzó: «Sos una conventillera, gritás porque no tenés razón. Sos una mierda de persona, una basura. Mentirosa de mierda". La mediática, sentada en su lugar y sacudiendo el índice le dijo: "Con mis hijas no te vas a meter. Callate la boca, ridícula. Asquerosa".