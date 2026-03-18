Se conoció el video del escándalo Fernández–Callejón, donde casi se van a las manos
Salió a la luz el video de la feroz pelea entre Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón después de que el conductor mandara al corte porque la situación se había salido de control. "Sos una conventillera por eso gritás", acusó la actriz a la mediática. "Asquerosa", le retrucó.
Las panelistas se trenzaron al aire y el conductor suplente debió cortar la transmisión con una tanda publicitaria para frenar el enfrentamiento.
Salió a la luz el video de la feroz pelea entre las panelistas, Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón, después de que el conductor tuviera que mandar al corte porque la situación se había salido de control. Gritos, insultos y tensión en un estudio que extrañó la presencia de la Diva en un momento que no parece tener retorno. "Sos una conventillera por eso gritás", acusó la actriz a la mediática.
Fue, sin dudas, el día más áspero para Federico Seeber, que debió ponerse al frente en reemplazo de La One en su programa. Para las panelistas Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón, en cambio, fue apenas otro round en su eterna batalla mediática. Ambas disfrutan de jugar con fuego y cuando se cruzan, la pantalla arde: los gritos vuelan, las chicanas se multiplican y el riesgo de que todo termine en un incendio es inminente. Eso fue exactamente lo que ocurrió ayer por la mañana en La Mañana con Moria (El Trece).
Todo se salió de control cuando la mediática defendió a su pareja y abogado Roberto Castillo y a su familia: "Vivimos extorsionados, loco, basta. Queremos vivir en paz, formando nuestra familia, basta". Fue en ese momento que "La Callejón" dijo la palabra mágica que detonó a Cinthia, eso que nunca se debe decir cuando se pierden los estribos: "tranquila", y se pudrió todo.
"Es mi familia, vos no te metas, bien que amenazaste la semana pasada con mi familia y con mis hijas". Luego, agregó enojada: "De vos me voy a ocupar después".apuntó sin filtros Fernández. Los comentarios fueron subiendo de tono y lo que eran reproches cargados de furia se transformaron en gritos que volvió el clima irrespirable.
Pero, la pelea no terminó con el corte de cámara: fuera del aire, el nivel de agresión subió todavía más. Desde Polémica en el Bar (América TV) difundieron el video en el que se ve a María Fernanda Callejón desatar su furia contra Cinthia Fernández. Entre insultos y gritos, lanzó: «Sos una conventillera, gritás porque no tenés razón. Sos una mierda de persona, una basura. Mentirosa de mierda". La mediática, sentada en su lugar y sacudiendo el índice le dijo: "Con mis hijas no te vas a meter. Callate la boca, ridícula. Asquerosa".
La panelista habló en LAM (América TV) sobre la fuerte discusión que tuvo con Callejón y explicó: "Te voy a ser totalmente sincera, la producción me pidió que baje el clima, pero yo estaba con Naza sentada muy tranquila y se me abalanzó. Ella dijo 'Es ella o soy yo', yo no me meto con el laburo de nadie, y en realidad lo que yo me arrepiento de la situación no es el encontronazo, sino el momento". Y sumó: "Teniendo la cucaracha es tóxico escucharnos pelear, pero es insostenible el clima laboral".
"Mi reacción fue inoportuna, pero todo el programa me venía diciendo machista, y era un tema muy importante para mí porque está mi familia en el medio", reveló. Y agregó: "La semana pasada en la última discusión ella subió a los camarines gritando y me amenazó con decir algo de mis hijas".
"Yo venía guardando eso y escuchaba chicanas por abajo, entonces me saqué, no me debería haber sacado, le debería haber dado prioridad al tema", confesó Cinthia Fernández sobre María Fernanda Callejón. Y concluyó: "Por eso yo exploté, pero no me arrepiento de la reacción porque es difícil laburar así, yo no tengo nada persona en contra de ella, pero no la voy a perdonar por amenazar a mis hijas".