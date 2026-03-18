18 de marzo de 2026 Inicio
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Cómo hacer sándwich de jamón y queso en la air fryer con un secreto para que quede súper húmedo

La preparación para el clásico sánguche de siempre pero hecho mucho más rápido en la freidora de aire.

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Tostado de jamón y queso en la air fryer rico y rápido 

Tostado de jamón y queso en la air fryer rico y rápido 

Freepik

  • El sándwich de jamón y queso en la air fryer logra un equilibrio entre un exterior crocante y un interior de queso fundido ideal.

  • Sumarle manteca en las caras externas del pan permite un dorado parejo sin necesidad de agregar exceso de grasa durante la cocción.

  • El control de la temperatura y el tiempo, generalmente a 190 grados durante unos minutos por lado, resulta clave para evitar que el pan se seque y el tostado salga espectacular.

  • La versatilidad del sándwich admite variantes en el relleno, aunque la combinación clásica de jamón cocido y queso sigue siendo la más elegida.

La freidora de aire se consolidó como uno de los electrodomésticos más versátiles de la cocina cotidiana, y dentro del repertorio de recetas que salen a la perfección aparece una simple y que cumple en textura y sabor: el tostado de jamón y queso. Lejos de la clásica versión a la plancha, este método en la air fryer permite lograr un exterior crocante y un interior fundido, con un detalle clave que marca la diferencia en el resultado final.

El secreto para que el sándwich en air fryer quede verdaderamente húmedo no está solo en el tiempo de cocción, sino en el armado previo. El ingrediente secreto es la manteca, untarla en las caras externas del pan asegura un dorado uniforme, pero además, para maximizar el sabor, se puede sumar un pequeño truco: incorporar una fina capa dentro o incluso una mínima cantidad de mayonesa, lo que ayuda a retener la humedad y potenciar la cremosidad del relleno.

sandwich de jamon y queso (2)

Cómo hacer sándwich de jamón y queso húmedo en la air fryer

Para lograr un buen resultado de sándwich de jamón y queso en la air fryer es importante prestar atención tanto a la temperatura como al tiempo de cocción. El tostado debe cocinarse a 190 grados durante aproximadamente cinco minutos por lado, aunque conviene ir controlando el punto de dorado para evitar que el pan se seque en exceso. La circulación de aire caliente de la freidora permite que el calor llegue de manera uniforme, generando una textura crocante por fuera sin necesidad de utilizar grandes cantidades de materia grasa.

Otro aspecto relevante en la receta es el tipo de pan, ya que uno de miga suave, como el pan de molde tradicional, favorece la combinación de crocante exterior y suavidad interior. En cuanto al relleno, el clásico jamón cocido y queso es una base segura, aunque también admite variantes más intensas como otros embutidos o quesos más estacionados.

sandwich de jamon y queso (1)
tostado j&q

tostado j&q

Ingredientes

Para hacer el tostado de jamón y queso en air fryer los ingredientes que necesitás son muy simples:

  • Dos rebanadas de pan de molde
  • Jamón cocido
  • Queso en fetas
  • Manteca

Preparación

  1. Comenzar untando manteca únicamente en las caras externas del pan
  2. Luego armar el sándwich con el jamón y el queso
  3. Colocarlo en la freidora de aire previamente precalentada
  4. Cocinar durante cinco minutos por lado a 190 grados, controlando el dorado, hasta obtener un exterior crocante y un interior bien fundido y húmedo

Rating Cero

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