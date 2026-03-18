La Justicia de Córdoba confirmó las 11 identidades de los desaparecidos hallados en La Perla

En conferencia de prensa, el juez Hugo Vaca Narvaja brindó el listado de personas encontradas. "Es terminar de una buena vez con la incertidumbre que genera la desaparición", celebró. Una de las 12 familias decidió no hacer público uno de los nombres.

En conferencia de prensa, la Justicia de Córdoba confirmó 11 identidades de los desaparecidos hallados en La Perla, por el Equipo Argentino de Antropología Forense en el ex centro clandestino. El juez Hugo Vaca Narvaja brindó el listado de personas encontradas: " Es terminar de una buena vez con la incertidumbre que genera la desaparición ".

Antes de nombrar a cada una de las personas víctimas de la última dictadura, Vaca Narvaja comentó que " una de las familias nos pidió de reserva con respecto al nombre , así que vamos a mantener ese nombre en reserva al menos por ahora, pero esto ha sido consultado previamente con las familias".

Un familiar de Mónica O'Kelly habló con a prensa presente y contó: "Al fin por suerte hemos llegado a la certeza, penosa y lamentable pero es un alivio, un alivio saber que podemos hacer llegar a que descanse junto a su hermano en el cementerio".

En esa línea la hija de Ramiro Sergio Bustillo Rubio aseguró que en ella " lo que prima es la felicidad, estoy muy contenta de que mi papá pueda volver a su familia de dnde nunca debió ser arrancado y ser recibido con amor, salir de ese lugar de violencia en que se los puso".

Adenás agradeció el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) "la calidad de ese trabajo de poner la ciencia al servicio de la verdad, de la justicia y de una manera tan humana".

"Sabemos que nuestros compañeros tienen que estar en algún lugar, tienen que volver a sus familias y no vamos a bajar los brazos hasta que no vuelvan. Un paso importante para nosotros como familia pero también para la sociedad, frente al negacionismo con el que nos estamos encontrando hoy", cerró.

Fernanda Sanmartino, sobrina de Adriana y Cecilia Carranza, explicó "al ser mellizas comparten el mismo ADN, por lo tanto no sabemos si algún día podremos saber de quién es", ambas fueron secuestradas a sus 18 años.

Qué es el Equipo Argentino de Antropología Forense, clave en la identificación de los 12 asesinados en la dictadura

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) se consolidó en las últimas cuatro décadas como una de las instituciones científicas más reconocidas del mundo en la investigación de desapariciones, violaciones a los derechos humanos e identificación de restos humanos. Su trabajo combina técnicas de la antropología, la arqueología y la genética para reconstruir historias truncadas y devolver identidades a personas desaparecidas, en muchos casos décadas después de los hechos.

El equipo fue fundado en 1984, poco después del retorno de la democracia, en el marco de la búsqueda de personas desaparecidas durante la última dictadura militar. Ese mismo año, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y Abuelas de Plaza de Mayo solicitaron asistencia internacional para desarrollar métodos científicos que permitieran identificar restos humanos hallados en fosas clandestinas.

Hoy, el EAAF ha vuelto, una vez más, al centro de la escena por su rol destacado en la identificación de 12 personas asesinadas en el centro clandestino de detención La Perla, que funcionó en la provincia de Córdoba durante la última dictadura militar. Durante una conferencia de prensa, el equipo informó los resultados de la campaña 2025 de búsqueda y recuperación arqueológica de personas desaparecidas en el centro cordobés, uno de los más infaustos de los casi 800 que funcionaron en el régimen instaurado en 1976.

Según detallaron, entre septiembre y noviembre del 2025 integrantes del EAAF retomaron las excavaciones en la zona de la Loma del Torito, en el predio que actualmente es la Reserva Natural Militar La Calera. Lo hizo con la colaboración del Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto y del Servicio de Antropología Forense del Poder Judicial de Córdoba.

De acuerdo a los testimonios de la causa, en la zona investigada existieron fosas que fueron removidas y los cuerpos que estaban allí fueron llevados a otro lugar. Durante los trabajos de 2025 se hallaron restos óseos humanos desarticulados y evidencia de antiguas fosas, algo consistente con los testimonios.