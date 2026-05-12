12 de mayo de 2026 Inicio
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Escándalo por dos pasajeros que quisieron tener sexo en el avión: revelan la postura de la mujer

La pareja, que se habría conocido durante el vuelo y viajaba en ejecutivo, fue acusada de “exhibiciones obscenas”. También trascendió la excusa que le habría dicho el hombre a su familia que lo estaba esperando en Rosario.

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Sandra O. se desligó de la situación y trató de desvincularse de la situación.

Sandra O. se desligó de la situación y trató de desvincularse de la situación.

El escándalo en el vuelo de Copa Airlines por el que dos personas fueron demoradas por intentar tener sexo en el avión con destino a Rosario sigue dando que hablar y ahora trascendió cuál fue la explicación que dio la mujer sobre la situación.

El hecho se produjo en un avión de Copa Airlines.
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Testigos revelaron cómo fue el momento de la intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y que, tras ser detenida, la mujer, Sandra O., se mostró visiblemente afectada y, al momento de testificar, intentó dar su propia versión, tratando de desvincularse del hecho.

La periodista rosarina, Analía Bocassi, viajaba en el mismo vuelo y fue quien presenció el momento, no solo de la larga demora para el desembarco, sino también que le comentaron lo que ocurrió arriba del vuelo en el sector de Business.

“Dijo que no tenía nada que ver y lo mandó al frente al hombre como un degenerado”, reveló la periodista y agregó: “El hombre venía con los pantalones bajos y tapado con la frazada. Todo arranca por una nena que viajaba en primera con su abuela, que le dijo que vio eso, el hombre desnudo”.

detenidos rosario

En paralelo, también dieron a conocer cuál fue la justificación del hombre involucrado, Mauricio C., a su familia por el motivo de la demora en el vuelo, quien lo estaba esperando en el aeropuerto de Rosario. El pasajero detenido, se habría comunicado con su esposa y le habría advertido que el retraso para bajar era por “un problema con todos los pasajeros” del vuelo.

Escándalo por dos pasajeros que tuvieron sexo en el avión

Luego de haber sido detenidos por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la pareja, que no se conocía antes de subir al vuelo, fue trasladada a la Comisaría 12°. Si bien posteriormente ambos fueron libertados, la causa judicial fue por “exhibiciones obscenas”.

La intervención de la PSA generó malestar entre los viajeros debido a la demora tras el aterrizaje, mientras que otras autoridades de la terminal aclararon que no era necesario retener a todos los pasajeros dentro de la nave.

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