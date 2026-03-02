ANMAT prohibió una reconocida marca de productos para lavar, alisar y nutrir el cabello

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este lunes el uso, la comercialización, la publicidad, la publicación en plataformas de venta en línea y la distribución en todo el territorio nacional de los productos marca “CIENCIA COSMÉTICA” en todas sus presentaciones, lotes y vencimientos.
La Disposición 886/2926 advirtió que las líneas capilares ofrecidas bajo esta marca "carecen de la debida inscripción sanitaria". La ANMAT chequeó su base de datos oficial y "no se hallaron productos cuyos datos identificatorios se correspondan con los obrantes en el rotulado" de los cosméticos de Ciencia Cosmética.
A través del Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos Sujetos a Vigilancia Sanitaria el organismo gestionará la baja de los productos de todo sitio web que los ofrezca.
La marca solo en Instagram cuenta con casi 27.000 seguidores, con reels que ocasionalmente llegan a más de 200.000 reproducciones. Al cierre de esta nota, no se había hecho eco en redes sociales de la disposición de ANMAT.
La advertencia sobre los productos para alisar el cabello
En el caso de los alisadores, se producían y vendían "sin la debida inscripción sanitaria", por lo que podrían contener formol.
"En tal condición representan un serio riesgo para la salud de la población, por cuanto podrían contener formol (formaldehído) como activo alisante", explicó la ANMAT en la disposición y recordó que el formol "no está autorizado" como ingrediente de este tipo de cosméticos porque "puede derivar en la exposición a vapores tóxicos".
Entre los efectos nocivos para la salud que derivan de la utilización de formol, el organismo enumeró: "Irritación, enrojecimiento, ardor, picazón de la piel y/o de los ojos, lagrimeo, irritación de la garganta, irritación de la nariz, tos, sensibilización del tracto respiratorio y alteraciones serias del mismo".
Los productos de Ciencia Cosmética que prohibió ANMAT
- Alisado Cereza 100% orgánico marca “CIENCIA COSMÉTICA”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
- Alisado Blond Glow liss marca “CIENCIA COSMÉTICA”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
- Tratamiento laminador Blond Glow liss Paso 3 marca “CIENCIA COSMÉTICA”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
- Alisado Bio nanoplastía orgánica marca “CIENCIA COSMÉTICA”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
- Polvo decolorante platinum lifting powder marca “CIENCIA COSMÉTICA”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
- Máscara matizadora silver black marca “CIENCIA COSMÉTICA”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Máscara matizadora ice pink para rubios marca “CIENCIA COSMÉTICA”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
- Máscara matizadora black silver marca “CIENCIA COSMÉTICA”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
- Shampoo shock Oro Supreme 24 K marca “CIENCIA COSMÉTICA”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
- Protector térmico Blond Glow liss marca “CIENCIA COSMÉTICA”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
- Shampoo Blond Glow liss marca “CIENCIA COSMÉTICA”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
- Bálsamo Bio plasma con células madre marca “CIENCIA COSMÉTICA”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
- Máscara capilar Bio plasma marca “CIENCIA COSMÉTICA”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
- Shampoo Bio plasma con células madre marca “CIENCIA COSMÉTICA”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
- Bálsamo neutro détox marca “CIENCIA COSMÉTICA”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
- Shampoo alcalino Bio détox marca “CIENCIA COSMÉTICA”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
- Bálsamo nivelador acid citric marca “CIENCIA COSMÉTICA”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
- Shampoo nivelador acid citric marca “CIENCIA COSMÉTICA”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
- Tratamiento Bio silk press regeneración marca “CIENCIA COSMÉTICA”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
- Bálsamo efecto botox con colágeno marca “CIENCIA COSMÉTICA”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
- Shampoo efecto botox con colágeno marca “CIENCIA COSMÉTICA”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
- Tratamiento máscara efecto botox con colágeno marca “CIENCIA COSMÉTICA”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
- Bio nutrición botox orgánico marca “CIENCIA COSMÉTICA”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
- Bálsamo caviar luxe marca “CIENCIA COSMÉTICA”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
- Shampoo caviar luxe marca “CIENCIA COSMÉTICA”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
- Crema de peinar caviar luxe marca “CIENCIA COSMÉTICA”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
- Tratamiento máscara capilar caviar luxe marca “CIENCIA COSMÉTICA”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
- Bálsamo cereza pro active marca “CIENCIA COSMÉTICA”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
- Shampoo cereza pro active marca “CIENCIA COSMÉTICA”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
- Tratamiento intensivo cereza pro active marca “CIENCIA COSMÉTICA”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
- Bálsamo Iron Pro oxyd marca “CIENCIA COSMÉTICA”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
- Shampoo Iron Pro oxyd marca “CIENCIA COSMÉTICA”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
- Tratamiento Iron Pro oxyd marca “CIENCIA COSMÉTICA”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
- Protector térmico Oro Supreme 24 K marca “CIENCIA COSMÉTICA”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
- Bálsamo Oro Supreme Glow 24 K marca “CIENCIA COSMÉTICA”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
- Tratamiento Oro Supreme Glow 24 K marca “CIENCIA COSMÉTICA”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
- Bálsamo Plex Pro marca “CIENCIA COSMÉTICA”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
- Shampoo Plex Pro marca “CIENCIA COSMÉTICA”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
- Tratamiento máscara capilar Ple Pro marca “CIENCIA COSMÉTICA”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
- Bálsamo Pure oil curly marca “CIENCIA COSMÉTICA”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
- Shampoo Pure oil curly marca “CIENCIA COSMÉTICA”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
- Tratamiento capilar Pure oil curly marca “CIENCIA COSMÉTICA”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
- Bálsamo Glow Shine 3D marca “CIENCIA COSMÉTICA”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
- Protector térmico Glow Shine 3D marca “CIENCIA COSMÉTICA”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
- Shampoo Glow Shine 3D marca “CIENCIA COSMÉTICA”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
- Tratamiento Crecimiento Glow Shine 3D marca “CIENCIA COSMÉTICA”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
La disposición completa de ANMAT
Disposición 886/2026 ANMAT Ciencia Cosmética