Dónde y cuándo es la Marcha Federal Universitaria en cada provincia este martes 12 de mayo

Esta nueva edición de la movilización en defensa de la educación pública se extiende a casi 50 ciudades con actos simultáneos durante la tarde. Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe y Mendoza son los principales focos de concentración de esta jornada de reclamo.

En todo el país la comunidad educativa se movilizará exigiendo un mayor financiamiento para la educación.

Este martes 12 de mayo se realiza la cuarta Marcha Federal Universitaria en todo el país, con réplicas en casi 50 ciudades. La movilización reclama el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial de docentes y no docentes, en un contexto en el que las transferencias a las universidades nacionales acumulan una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026.

El epicentro de la jornada es la Ciudad de Buenos Aires , donde el acto central está programado para las 17 horas en la Plaza de Mayo. Las columnas comenzarán a concentrarse desde el mediodía en distintos puntos estratégicos: Plaza Houssay a las 12.30, las facultades de la UBA sobre la Avenida Callao a las 13:00, y las sedes de la UNA y la UTN a las 14 y 14.30 respectivamente. Las organizaciones gremiales, entre ellas la CGT, CONADU y FEDUN, se sumarán desde las 15:00 en las diagonales Sur y Norte para confluir en la plaza.

La protesta tiene alcance nacional y convoca a estudiantes, docentes, no docentes e investigadores de todo el sistema universitario público . La comunidad educativa de Córdoba, Rosario, Santa Fe y Mendoza también se suman con sus correspondientes columnas en las plazas y monumentos más importantes de sus ciudades. Por otro lado, en el norte del país, en Jujuy se concentrarán frente a la Facultad de Ciencias Agrarias, en Salta se marchará desde el Monumento 20 de Febrero y en San Luis habrá una movilización frente al Rectorado de la UNSL.

La comunidad educativa de la Universidad Nacional de Córdoba se autoconvocó a partir de las 15 horas en el Monumento de la Reforma, dentro del predio de Ciudad Universitaria. Desde ese lugar, la columna avanzará por la avenida Hipólito Yrigoyen en dirección al centro de la ciudad.

El acto central cordobés está previsto para las 17.30 en la intersección del Bulevar San Juan y la avenida Vélez Sarsfield, en las inmediaciones del Patio Olmos, donde se leerá un documento unificado con los reclamos presupuestarios y salariales de la comunidad universitaria.

Dónde y cuándo es la Marcha Federal Universitaria en Rosario

En Rosario, la concentración inicial arranca a las 15.30 en la Plaza San Martín. El recorrido trazado por los organizadores avanzará por las calles Dorrego, San Lorenzo y Laprida, para luego bifurcarse entre Santa Fe y Córdoba antes de confluir en el punto de cierre.

El acto central se realizará a las 17:00 en el Monumento Nacional a la Bandera. Se espera de la participación de estudiantes, docentes, investigadores y organizaciones sociales en defensa de la universidad pública y la ciencia nacional.

MARCHA UNIVERSITARIA UBA

Dónde y cuándo es la Marcha Federal Universitaria en Santa Fe

La columna santafesina partirá a las 16 horas desde las inmediaciones de Telefe Santa Fe, en la bajada del Puente Colgante sobre el Bulevar Gálvez. La marcha avanzará por el bulevar hacia el centro, con afectaciones previstas en arterias clave como San Jerónimo y 9 de Julio.

El cierre de la movilización está fijado para las 17 horas frente al Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral. Por el volumen esperado de participantes, el municipio dispuso cortes de tránsito y modificaciones en los recorridos de numerosas líneas de colectivos durante toda la tarde.

Dónde y cuándo es la Marcha Federal Universitaria en Mendoza

La Universidad Nacional de Cuyo convocó a concentrarse a las 15 horas en el ingreso al campus universitario. La marcha partirá puntualmente a las 16:00 en dirección al centro de la ciudad. El recorrido atravesará las calles Carlos Lencinas, Padre Contreras, la Avenida del Libertador y Emilio Civit, para finalizar en la Plaza Independencia con un acto que exigirá el pleno cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.