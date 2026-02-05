La angustia de un fabricante textil por la crisis: "Los trabajadores quedan desplazados a Uber o Rappi"

El rubro ya perdió el 13% de sus empleos y el 8% de sus empresas desde el inicio del gobierno de Javier Milei. "Es un momento trágico", advirtió un productor del sector.

La cadena que integra a la producción textil, de indumentaria y actividades afines ya perdió el 13% de sus empleos y el 8% de sus empresas desde el inicio del gobierno de Javier Milei. Se trata del entramado industrial más afectado por la actual política comercial, según datos sectoriales.

El Gobierno ratificó que la reforma laboral no elimina las indemnizaciones y afirmó que "las vacaciones quedan iguales"

Un fabricante textil llamado Damián, de una empresa ubicada en el partido bonaerense de General San Martín , advirtió sobre los despidos a los trabajadores del sector y marcó que "quedan desplazados a una economía de un Uber o un Rappi y eso no tiene larga vida".

En diálogo con De Una , por C5N , el empresario expuso la delicada situación de la producción en el rubro: "Es un momento trágico. Somos cuarta generación de industria textil en Argentina. Tenemos 64 máquinas y una capacidad para hacer 300 toneladas. Estamos trabajando con 18 máquinas. Lo peor es haber terminado el gobierno anterior con 55 empleados y hoy tener 26. Hay que recuperar el trabajo de la gente, que es lo que da bienestar social".

En tal sentido, cargó contra la postura del Gobierno: "Nos llaman 'una banda de delincuentes' pero trabajamos de verdad. No conozco otra forma de vida que sea levantarse a la mañana, venir a la fábrica, que funcione, pagarle a la gente y cumplirle a los proveedores. Esto es realmente tristísimo. Lo que más me duele es perder a la gente que trabaja con nosotros. Eso no tiene precio, es muy difícil volver de eso".

"En este piso hay 30 y hay trabajando ocho. Da dolor ver esto. La industria textil tiene la virtud de que podemos, con gente con poco estudio y preparación, formarlas en muy poco tiempo y darles un trabajo y posibilidad de crecimiento muy veloz y muy grande", advirtió en el móvil a cargo del periodista Mariano Onega.

De acuerdo con un relevamiento de la Cámara Industrial Argentina de Indumentaria (CIAI), entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 se destruyeron unos 16.000 puestos de trabajo y cerraron 466 empresas en todo el país. El impacto se concentró con fuerza en los eslabones más intensivos en mano de obra.

En términos absolutos, la mayor caída se registró en la actividad de confección, donde se perdieron 4.650 empleos y bajaron sus persianas 203 firmas. En el análisis relativo, los rubros más golpeados en materia laboral fueron ropa interior y medias (-21%), ropa deportiva (-19%), confección de tejidos de punto (-19%), confección de tejidos planos (-10%) y ropa de trabajo (-6%). Solo el segmento de bebés y niños mostró una leve recuperación, del 1%.

Luis Caputo volvió a cargar contra los empresarios textiles: "Es excelente que se animen a reconocer que estaban caros"

El ministro de Economía, Luis Caputo, retomó sus críticas contra el sector textil por los precios. Luego de revelar que nunca compró ropa en Argentina debido a que "era un robo", celebró que los empresarios "se animen a reconocer públicamente" que "estaban caros".

El funcionario compartió en su cuenta de X un video de TN en el que Marcelo Fernández, dueño de Cierres LYN S.A. y presidente de la Confederación Empresaria de la República Argentina (CGERA) y de la Cámara Argentina de Fabricantes de Avios y Accesorios para la Confección y Marroquinería (CAFAICYM), concedió que "hicimos un mea culpa de que estábamos caros".

"Pudimos aumentar solo 11% los precios de 2023 a esta parte por una cuestión de que hicimos un mea culpa de que estábamos caros", explicó. "Vos tenés un 12, 13, 14, 10, 8% de inflación y no solamente trasladabas eso sino un poco más y tenías mercado", señaló.