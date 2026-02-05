Lilia Lemoine acusó a Ian Moche y a su madre de farsantes: "actúa de autista" La diputada de la Libertad Avanza volvió a apuntar contra el menor y aseguró que la mamá lo lleva a los medios para que "actúe de autista". El comentario generó el inmediato repudio en redes sociales y la respuesta del abogado de la familia del chico. Por + Seguir en







La diputada de la Libertad Avanza, Lilia Lemoine, arremetió una vez más contra Ian Moche y su madre y los acusó de farsantes tras asegurar que la mujer expone a su a hijo en los medios y "lo hace actuar de autista". La afirmación de la libertaria generó el repudio inmediato en redes sociales y entre sus colegas de la cámara baja. El abogado de la familia rechazó los dichos y realizó un descargo contra la funcionaria.

Lemoine estuvo invitada en La Nación + y sin pruebas se refirió al menor acusándolo de "actuar de autista" y que su madre lo utiliza para "montar un negocio para el kirchnerismo". La diputada libertaria aseguró: “Estamos en una sociedad hipócrita en la que una señora puede lucrar con un niño menor de edad y llevarlo a los medios a actuar de autista. Hablo de la madre de Ian Moche, una mujer que no está bien de la cabeza con lo que hace”.

Pero no quedaron allí sus declaraciones sino que Lemoine fue por más al afirmar que el menor de 12 años es "un negocio para el kirchnerismo" y que se enmarca dentro del discurso woke. “Vemos un nene que supuestamente es autista expuesto a luces, ruido, maltratos, gritos, los medios, la política, las redes sociales… Además, la hija mayor ya habló y contó lo que su madre le hace a sus hijos”, expresó públicamente y sin pruebas.

Ian Moche y su mamá Marlene Spesso La respuesta por parte de la familia de Ian Moche no se hizo esperar y fue el propio abogado Andrés Gil Domínguez quien a través de su cuenta de X rechazó los dichos de la diputada y fue categórico en su descargo: "El 18 de febrero de 2020, la ANDIS le otorgó a IAN GALO LESCANO (IAN MOCHE) el CUD Nº ARG-02-00052912804-20200213-20300213-BS-397mediante el cual se acredita su pertenencia al espectro autista nivel 1 con apoyo nivel 1. El CUD vence el 13 de febrero de 2030. Para otorgarlo, la ANDIS requirió previamente el informe o evaluación de tres profesionales (una psicóloga, una psiquiatra y una neuróloga) que concordaron en el diagnóstico".

Asimismo, después de mostrar las pruebas que desestiman las acusaciones sin fundamento de la diputada libertaria, la desafió a ir a la Justicia: "Por dicho motivo, Lilia Lemoine, te invito a que fijes una fecha, hora y lugar para llevarte toda la documentación junto con un escribano así la podes verificar y dejamos constancia en un acta pública. Mientras tanto te pido que te abstengas de seguir mintiendo y agrediendo a un niño que pertenece al espectro autista. Ejerce tu cargo con una mínima dignidad constitucional y deja de hacer papelones".