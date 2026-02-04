4 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Luis Caputo volvió a cargar contra los empresarios textiles: "Es excelente que se animen a reconocer que estaban caros"

El ministro de Economía había revelado que nunca compró ropa en Argentina debido a que "era un robo". "En privado lo admiten todos", sostuvo, mientras el sector acumula la pérdida de más de 16 mil puestos de trabajo registrados.

Por
Caputo

Caputo, duro contra los empresarios textiles.

El ministro de Economía, Luis Caputo, retomó sus críticas contra el sector textil por los precios. Luego de revelar que nunca compró ropa en Argentina debido a que "era un robo", celebró que los empresarios "se animen a reconocer públicamente" que "estaban caros".

Marixa Balli cargó contra Luis Caputo.
Te puede interesar:

Marixa Balli explotó contra Luis Caputo: "Sos ministro, no podés decir que no compraste ropa en Argentina"

El funcionario compartió en su cuenta de X un video de TN en el que Marcelo Fernández, dueño de Cierres LYN S.A. y presidente de la Confederación Empresaria de la República Argentina (CGERA) y de la Cámara Argentina de Fabricantes de Avios y Accesorios para la Confección y Marroquinería (CAFAICYM), concedió que "hicimos un mea culpa de que estábamos caros".

"Pudimos aumentar solo 11% los precios de 2023 a esta parte por una cuestión de que hicimos un mea culpa de que estábamos caros", explicó. "Vos tenés un 12, 13, 14, 10, 8% de inflación y no solamente trasladabas eso sino un poco más y tenías mercado", señaló.

La industria textil es una de las más golpeadas del 2025
La industria textil, de las más golpeadas en 2025.

La industria textil, de las más golpeadas en 2025.

El empresario planteó que "hubo remarcaciones, sobre todo los proveedores de materia prima, que tenían más protección con las medidas del mercado, entonces podían poner precio; al haber precios caros, vino este gobierno, dijo 'muchachos, bajen'".

"No podemos pasar más la inflación del 31% interanual a los precios internos. Con las importaciones estamos compitiendo de forma desleal, porque los aumentos de servicios también nos van a nosotros. No podés aumentar el producto y tuvimos una inflación que no pudimos trasladar a los precios y perdimos rentabilidad", concluyó.

Caputo destacó que "en privado te lo reconocen todos los empresarios textiles", y consideró "excelente" que "algunos ya se animen a hacerlo también públicamente".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2019006008992145502&partner=&hide_thread=false

Previamente, en diálogo con Radio Mitre, el ministro había reconocido que no adquirió vestimentas en el país debido a los precios altos. "Yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina porque era un robo. Entonces, los que teníamos posibilidad de viajar comprábamos afuera", expresó.

La cantante y bailarina Marixa Balli, quien cerró su comercio del barrio porteño de Flores debido a la crisis textil ,le contestó al titular del Palacio de Hacienda y cuestionó sus dichos: "Sos ministro y trabajás en la política argentina, no podés decir que nunca compraste ropa en Argentina, porque aparte tenés la posibilidad de viajar. La gente que vive en Argentina y que no puede viajar y apenas puede pagar el boleto de colectivo... es ofensivo esto".

Embed

En tanto, pidió en A la Barbarossa que el Gobierno reduzca la carga impositiva del sector textil. "Tenés que pagar cargas sociales, 35% de ganancias, ARBA y todo lo que hay que pagar. Los impuestos son muy caros. Bajen los impuestos y todo va a ser mucho más normal. Colaboren no solo con las grandes empresas que son millonarias, sino con las pymes. Este país se sostiene con los trabajadores", aseveró.

La respuesta de la empresaria se produjo después de que advirtiera sobre la delicada situación del rubro textil, lo que no le dejó más remedio que abandonar su local principal para mudarse a un espacio reducido sobre la Avenida Rivadavia, dentro de la zona comercial del barrio.

"El 2025 fue el peor año. Cerré el local de la calle Bogotá porque no va nadie. No camina gente, no te compran; el público está de muy mal humor y llega un momento que te agota", afirmó Balli. En ese sentido, agregó que tuvo que achicar su estructura comercial para poder subsistir. "Tuve que rescindir todos los contratos. Mantengo empleados, pero desde 2005 hasta ahora no me había pasado algo así", explicó, y anunció que tratará de cambiar de rubro.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Gobierno dispuso a Pedro Lines como el nuevo director del Indec.

Adorni se refirió a la renuncia de Marco Lavagna: "Teníamos diferencias de criterios"

Luis Caputo anticipó que la inflación de enero rondará el 2,5%

Caputo anticipó que la inflación de enero rondará el 2,5%

Las diferencias entre constituir el plazo fijo en sucursal o de forma electrónica impactan directamente en los intereses obtenidos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 250.000 pesos a 30 días en febrero 2026

ARCA endurece controles sobre billeteras virtuales del exterior y apunta a los ingresos en dólares y cripto

ARCA endurece controles sobre billeteras virtuales del exterior: le apunta a los ingresos en dólares y cripto

El sistema se caracteriza por su modalidad automática.

Descuentos y reintegros para jubilados de ANSES: todo lo que hay que saber en febrero 2026

Este ajuste mensual responde al esquema de movilidad.

PNC de ANSES: por qué el 9 de febrero 2026 es una fecha clave

Rating Cero

Santiago Del Moro reveló que habrá una puerta roja y una placa planta, como novedades

Del Moro reveló las novedades que tendrá Gran Hermano Generación Dorada

La hermana del Chino Darín publicó una foto con un body de bebé azul. ¿Metió la pata?

Revelaron sin permiso el sexo del bebé del Chino Darín y Úrsula Corberó: ¿quién metió la pata?

Combinando magia y tecnología avanzada, Latveria opera bajo el mandato absoluto de Doom, siendo frecuentemente escenario de conflictos con los 4 Fantásticos y otros superhéroes de Marvel. 

Teoría de fans: cuál es el universo de Doctor Doom que Marvel podría mostrar en Avengers: Doomsday

Netflix, de nuevo, ha tocado el cielo con una de sus producciones propias. No contentos con los grandes números que ha logrado la quinta y última temporada de ‘Stranger Things’, desde la plataforma tenían un as en la manga que ha sido determinante este arranque de año. 
play

Esta miniserie se puede ver una tarde y sigue entre lo más visto de Netflix: cómo encontrarla

Se trata de una propuesta ideal para quienes buscan cine de acción con profundidad emocional y un trasfondo reflexivo.
play

Persecución, acción y drama hasta el final: qué película llegó a Netflix y se volvió tendencia rápidamente

La modelo y actriz murió el 31 de agosto del 2023 en el Hospital Italiano. 

Caso Silvina Luna: la Justicia ordenó ampliar la pericia contra Aníbal Lotocki

últimas noticias

Las diferencias entre constituir el plazo fijo en sucursal o de forma electrónica impactan directamente en los intereses obtenidos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 250.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Hace 10 minutos
Conocé el caso del hombre que tenía problemas para ir de cuerpo y terminó con un diagnóstico inimaginable.

No podía ir al baño a orinar y cuando fue al médico descubrieron algo inesperado: cuál fue el diagnóstico

Hace 21 minutos
El Gobierno introdujo nuevos elementos de seguridad en el nuevo DNI 2026.

Nuevo DNI 2026: ¿cuánto tiempo de validez tiene el documento?

Hace 26 minutos

Adiós al espejo de baño: la opción tecnológica que es tendencia en 2026

Hace 31 minutos
El nuevo DNI 2026 llega al domicilio del solicitante o puede retirarse en una sucursal de Correo Argentino.

Nuevo DNI 2026: cuánto tarda en llegar a tu casa

Hace 41 minutos