Luis Caputo volvió a cargar contra los empresarios textiles: "Es excelente que se animen a reconocer que estaban caros"

El ministro de Economía había revelado que nunca compró ropa en Argentina debido a que "era un robo". "En privado lo admiten todos", sostuvo, mientras el sector acumula la pérdida de más de 16 mil puestos de trabajo registrados.

El ministro de Economía, Luis Caputo , retomó sus críticas contra el sector textil por los precios. Luego de revelar que nunca compró ropa en Argentina debido a que "era un robo" , celebró que los empresarios "se animen a reconocer públicamente" que "estaban caros" .

El funcionario compartió en su cuenta de X un video de TN en el que Marcelo Fernández , dueño de Cierres LYN S.A. y presidente de la Confederación Empresaria de la República Argentina (CGERA) y de la Cámara Argentina de Fabricantes de Avios y Accesorios para la Confección y Marroquinería (CAFAICYM), concedió que "hicimos un mea culpa de que estábamos caros" .

"Pudimos aumentar solo 11% los precios de 2023 a esta parte por una cuestión de que hicimos un mea culpa de que estábamos caros" , explicó. "Vos tenés un 12, 13, 14, 10, 8% de inflación y no solamente trasladabas eso sino un poco más y tenías mercado", señaló.

El empresario planteó que " hubo remarcaciones, sobre todo los proveedores de materia prima, que tenían más protección con las medidas del mercado , entonces podían poner precio; al haber precios caros, vino este gobierno, dijo 'muchachos, bajen'".

"No podemos pasar más la inflación del 31% interanual a los precios internos. Con las importaciones estamos compitiendo de forma desleal, porque los aumentos de servicios también nos van a nosotros . No podés aumentar el producto y tuvimos una inflación que no pudimos trasladar a los precios y perdimos rentabilidad ", concluyó.

Caputo destacó que "en privado te lo reconocen todos los empresarios textiles", y consideró "excelente" que "algunos ya se animen a hacerlo también públicamente".

Previamente, en diálogo con Radio Mitre, el ministro había reconocido que no adquirió vestimentas en el país debido a los precios altos. "Yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina porque era un robo. Entonces, los que teníamos posibilidad de viajar comprábamos afuera", expresó.

La cantante y bailarina Marixa Balli, quien cerró su comercio del barrio porteño de Flores debido a la crisis textil ,le contestó al titular del Palacio de Hacienda y cuestionó sus dichos: "Sos ministro y trabajás en la política argentina, no podés decir que nunca compraste ropa en Argentina, porque aparte tenés la posibilidad de viajar. La gente que vive en Argentina y que no puede viajar y apenas puede pagar el boleto de colectivo... es ofensivo esto".

En tanto, pidió en A la Barbarossa que el Gobierno reduzca la carga impositiva del sector textil. "Tenés que pagar cargas sociales, 35% de ganancias, ARBA y todo lo que hay que pagar. Los impuestos son muy caros. Bajen los impuestos y todo va a ser mucho más normal. Colaboren no solo con las grandes empresas que son millonarias, sino con las pymes. Este país se sostiene con los trabajadores", aseveró.

La respuesta de la empresaria se produjo después de que advirtiera sobre la delicada situación del rubro textil, lo que no le dejó más remedio que abandonar su local principal para mudarse a un espacio reducido sobre la Avenida Rivadavia, dentro de la zona comercial del barrio.

"El 2025 fue el peor año. Cerré el local de la calle Bogotá porque no va nadie. No camina gente, no te compran; el público está de muy mal humor y llega un momento que te agota", afirmó Balli. En ese sentido, agregó que tuvo que achicar su estructura comercial para poder subsistir. "Tuve que rescindir todos los contratos. Mantengo empleados, pero desde 2005 hasta ahora no me había pasado algo así", explicó, y anunció que tratará de cambiar de rubro.